Συναγερμός σήμανε στον Άγιο Δημήτριο μετά από συμπλοκή διαρρηκτών με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, με τους δράστες να τραυματίζουν τρεις ένστολους.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση για διάρρηξη σε οικία επί της οδού Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και εντόπισαν τους δράστες να βγαίνουν από σπίτι και να επιβιβάζονται στο όχημα τους. Προσπάθησαν να τους εγκλωβίσουν με τις μοτοσυκλέτες τους, αυτοί όμως τους εμβόλισαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί. Από την πλευρά τους οι δικυκλιστές της ΕΛΑΣ πυροβόλησαν τρεις φορές προς τα ελαστικά του ΙΧ αυτοκινήτου.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν το όχημα στην περιοχή της Δάφνης. Από εκείνη τη στιγμή έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό 3-4 Ρομά που εμπλέκονται στο συμβάν.

Βίντεο από το σημείο:

Το αυτοκίνητο των δραστών: