Κινέζοι, Τούρκοι και Ισραηλινοί επενδυτές κυριαρχούν πλέον στο πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα», που συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο. Οι Κινέζοι εξακολουθούν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των αδειών διαμονής, διατηρώντας την ηγετική τους θέση από την έναρξη του προγράμματος. Ωστόσο, το επενδυτικό τοπίο μεταβάλλεται, καθώς οι Τούρκοι εμφανίζουν θεαματική άνοδο, επενδύοντας μαζικά σε ακίνητα λόγω της οικονομικής αστάθειας στη χώρα τους. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί ενισχύουν την παρουσία τους, ωθούμενοι από τη γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Αμερικανοί και Βρετανοί ακολουθούν με αυξανόμενο ενδιαφέρον, ενώ δυναμικά εισέρχονται και επενδυτές από χώρες όπως ο Λίβανος, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πρόγραμμα της «Χρυσής Βίζας» εξελίσσεται σε στρατηγικό μοχλό προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, καθιστώντας την Ελλάδα επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος στη Νότια Ευρώπη.

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στην ελληνική αγορά ακινήτων μέσω του προγράμματος «Χρυσή Βίζα», το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικό κίνητρο για ξένες επενδύσεις και ως σημαντική πηγή εισροής κεφαλαίων για τη χώρα. Από την έναρξή του, το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε «μαγνήτη» για επενδυτές υψηλής οικονομικής επιφάνειας, που αναζητούν σταθερό περιβάλλον για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους και μια δίοδο προς την Ευρώπη.

Οι Κινέζοι εξακολουθούν να κυριαρχούν

Από το 2013, οπότε θεσμοθετήθηκε η «Χρυσή Βίζα», οι Κινέζοι επενδυτές αποτέλεσαν τον κύριο όγκο των αιτούντων. Μέχρι και το 2020 κατείχαν περίπου το 70% των αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν μέσω του προγράμματος, γεγονός που αποτυπώνει τη μαζική είσοδό τους στην ελληνική αγορά ακινήτων. Παρά την επιβράδυνση των νέων εκδόσεων τα τελευταία χρόνια, η κινεζική παρουσία παραμένει κυρίαρχη, κυρίως μέσω των ανανεώσεων αδειών, καθώς πολλοί επενδυτές επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιό τους στην Ελλάδα.

Η δραστηριότητά τους εστιάζει κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα — Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη — αλλά και σε τουριστικές περιοχές υψηλής ζήτησης όπως η Κρήτη και η Σαντορίνη. Οι αγορές ακινήτων πραγματοποιούνται είτε για ιδία χρήση είτε για τουριστική εκμετάλλευση, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών και στην αναζωογόνηση περιοχών με αστική υποβάθμιση.

Τουρκία: Έκρηξη επενδύσεων λόγω οικονομικής αστάθειας

Αξιοσημείωτη είναι η ραγδαία αύξηση των αιτήσεων από την Τουρκία, η οποία πλέον καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Κίνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Τούρκοι επενδυτές διαθέτουν 2.698 αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 14,7% του συνόλου.

Η εκρηκτική αυτή άνοδος αποδίδεται στο ασταθές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της γειτονικής χώρας, όπου ο υψηλός πληθωρισμός, οι διακυμάνσεις της λίρας και η περιορισμένη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα ωθούν ολοένα και περισσότερους επιχειρηματίες και εύπορους πολίτες να αναζητήσουν διέξοδο στο εξωτερικό. Η Ελλάδα, χάρη στη γεωγραφική εγγύτητα και στη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης εντός Σένγκεν, αποτελεί για πολλούς την πιο συμφέρουσα και ασφαλή επιλογή.

Ισραήλ: Επενδυτική στροφή εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

Ανοδικά κινείται και η επενδυτική δραστηριότητα από το Ισραήλ, όπου οι άδειες μόνιμου επενδυτή έχουν φτάσει τις 544, αντιστοιχώντας περίπου στο 3% του συνόλου. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα και το αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί στη χώρα έχουν οδηγήσει πολλούς Ισραηλινούς να επιλέξουν την Ελλάδα ως εναλλακτικό προορισμό για τοποθέτηση κεφαλαίων.

Πολλοί επενδύουν σε ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, ανακαινίζοντας παλαιά κτίρια ή δημιουργώντας τουριστικά καταλύματα, ενώ η ήδη ισχυρή ισραηλινή επιχειρηματική παρουσία στη χώρα ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό ρεύμα.

Νέα ενδιαφέροντα από ΗΠΑ, Βρετανία και Μέση Ανατολή

Η ανοδική πορεία δεν περιορίζεται στις γειτονικές χώρες. Αύξηση παρατηρείται και στους επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 2,9% (536 άδειες) και το 4% (737 άδειες) αντίστοιχα.

Η αναζήτηση δεύτερης κατοικίας στην Ευρώπη, το ευνοϊκό κλίμα και η σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας μετά την πολυετή κρίση καθιστούν τη χώρα ιδιαίτερα ελκυστική. Ειδικά για τους Αμερικανούς, η πολιτική αβεβαιότητα και η διεθνής αστάθεια φαίνεται να ενισχύουν το ενδιαφέρον για ασφαλείς επενδύσεις σε κράτη-μέλη της ΕΕ.

Παράλληλα, σταδιακά εμφανίζονται και νέες εθνικότητες με αυξανόμενη κινητικότητα, όπως επενδυτές από τον Λίβανο, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που βλέπουν την Ελλάδα ως σταθερή πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Ένα πρόγραμμα-ορόσημο για την ελληνική οικονομία

Η «Χρυσή Βίζα» έχει εξελιχθεί σε κομβικό εργαλείο προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, με θετικές επιδράσεις τόσο στην αγορά ακινήτων όσο και στην εγχώρια οικονομία. Παράλληλα, δημιουργεί ένα νέο επενδυτικό προφίλ για τη χώρα, καθώς η Ελλάδα μετατρέπεται από τουριστικό προορισμό σε τόπο μόνιμης διαμονής και επιχειρηματικής δραστηριότητας για χιλιάδες επενδυτές.

Η διατήρηση της ελκυστικότητας του προγράμματος, ωστόσο, εξαρτάται από τη σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου και την ικανότητα της Πολιτείας να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη προσέλκυσης κεφαλαίων και στην προστασία της κοινωνικής και στεγαστικής συνοχής, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπου οι τιμές ακινήτων έχουν εκτοξευθεί.