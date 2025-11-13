Ο πρώην CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, μία μέρα πριν πριν παραιτηθεί, ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές.

Σύμφωνα με το OPEN που προχώρησε στην παραπάνω αποκάλυψη, ο πρώην CEO έλαβε την απόφαση για το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στις 3 Νοεμβρίου. Δηλαδή, το βράδυ δηλαδή όπου γινόταν η άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ.

Με βάση το ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του OPEN, πρόκειται για ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης ομίλου ΕΛΤΑ για τη χρονική περίοδο από 26/09/2025 και ώρα 00:00 έως 25/09/2026 και ώρα 23:59.