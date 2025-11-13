Με αφορμή το περιστατικό καταδίωξης και ανταλλαγής πυρών μεταξύ αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ και δραστών σε περιοχή της Αττικής, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις, τονίζοντας την ανάγκη για αποφασιστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους καταυλισμούς Ρομά.

Όπως ανέφερε, από την Παρασκευή θα ξεκινήσουν στοχευμένες επιχειρήσεις με συμμετοχή 120 αστυνομικών σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων παραβατικότητας.

«Έτρεξαν 4 παιδιά της ΔΙΑΣ. Έφτασαν εκεί τους καταδίωξαν, οι δράστες έφυγαν, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα. Τους εμβόλισαν. Έχουν τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά. Το αυτοκίνητο ανήκει σε Ρομά. Θα τους συλλάβουμε.

Το θέμα είναι γιατί να υπάρχουν αυτοί οι παραβατικοί άνθρωποι τόσο συστηματικά. Ναρκωτικά κλοπές διαρρήξεις πρέπει να τελειώσουν. Αύριο Παρασκευή μπαίνουν 120 αστυνομικοί σε καταυλισμούς Ρομά στην Αθήνα, όπως στον Ασπρόπυργο. Έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε το κακό

Από την ώρα που επέστρεψα στο υπουργείο ακούω διαρκώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου. Κακώς κλείναμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας».