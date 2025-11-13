Σε πορεία επίτευξης του στόχου για λειτουργικά κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ το 2025 βρίσκεται η Helleniq Energy, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης κατά την παρουσίαση απόψε των αποτελεσμάτων εννεαμήνου στους αναλυτές. Στις σημαντικές εξελίξεις που προβλέπονται για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνεται η επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων μέσω του όποιου, όπως είπε ο κ. Σιάμισιης, ο όμιλος στοχεύει όχι μόνο στην αγορά των Βαλκανίων αλλά και ευρύτερα. Επίσης, στις αρχές του 2026 προγραμματίζεται διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Ασπροπύργου για συντήρηση των εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η επένδυση αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ελευσίνας.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη συμφωνία για είσοδο της ExxonMobil στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 του Ιονίου για έρευνες υδρογονανθράκων, ο κ. Σιάμισιης είπε ότι η αμερικανική εταιρεία θα εισφέρει την αξιοπιστία, εμπειρία και γνώση που διαθέτει δύσκολες περιοχές.

Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές, η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ είναι στα 506 MW, ενώ νέα έργα 966 MW βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης και ο στόχος για το 2028 αναβαθμίστηκε σε 1,5 γιγαβάτ. Υπό κατασκευή βρίσκεται το πρώτο βιομηχανικό πάρκο μπαταριών για αποθήκευση πράσινης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ομίλου στη Θεσσαλονίκη. Αναβάθμιση του στόχου για 1,5 GW σε λειτουργία έως το 2028, με παρουσία σε 5 χώρες. Ο όμιλος, μέσω της HELLENiQ Renewables, προχώρησε στην εξαγορά έργων που είναι έτοιμα προς κατασκευή συνολικής ισχύος 405 MW στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.