Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες θυμάτων του ρασοφόρου YouTuber που προφυλακίστηκε μαζί με άλλα έξι άτομα, κατηγορούμενοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Ο αυτοαποκαλούμενος «αρχιεπίσκοπος» των παλαιοημερολογιτών φέρεται να εξαπατούσε πιστούς και γνωστούς του, ζητώντας χρήματα με διάφορες προφάσεις, κυρίως επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η πόρτα του ναού που λειτουργούσε ήταν σχεδόν πάντα κλειστή, ενώ δίπλα βρισκόταν ένα μικρό ξύλινο σπιτάκι, από όπου ο ιερέας πουλούσε κομποσκοίνια, κρασί και άλλα είδη. Το σπιτάκι, αξίας περίπου 3.000 ευρώ, είχε κατασκευαστεί ως «δώρο» έπειτα από παράκληση του ίδιου προς έναν επιχειρηματία.

«Έχεις δει εσύ καλόγερο σε μοναστήρι να σε παίρνει τηλέφωνο και να σου λέει “δώσε μου να πληρώσω το ενοίκιο”; Εγώ δεν τον ήξερα, στο άκυρο μας πήρε τηλέφωνο. Ο Α. έπαιρνε, ο άλλος που είναι μέσα μαζί του παρεούλα. Τρία χιλιάρικα θα έκανε το σπιτάκι αν το πούλαγα», ανέφερε επιχειρηματίας στο ERTNEWS.

Με διαφορετικές κάθε φορά δικαιολογίες, ο ρασοφόρος φέρεται να πλησίαζε ανθρώπους της γειτονιάς με καταστήματα και να τους ζητούσε χρήματα. Ένα θύμα περιγράφει: «Ήταν αρπακτικά… Το αφεντικό μου το έπαιρναν τηλέφωνο και του έλεγαν “είμαι στο νοσοκομείο, έπαθα έμφραγμα, δεν έχουμε να φάμε, έχουμε χρέη και μας απειλούνε”. Την πάτησε το αφεντικό μου».

Μαρτυρίες κάνουν λόγο και για χρυσές λίρες: «Είχαν μαζέψει έναν πιτσιρικά, αυτός τους είχε κλέψει χρυσές λίρες και κοσμήματα. Από πού τα βρήκαν όλα αυτά; Από τις ηλικιωμένες κυρίες που έκαναν δωρεές».

Στις 19 Φεβρουαρίου, ο ρασοφόρος είχε στήσει ολόκληρη φιέστα για την περιφορά της εικόνας του Αγίου Παρθενίου, προστάτη των καρκινοπαθών. «Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε και μπάντα», ανέφερε μαρτυρία.

Το εκκλησάκι στην οδό Λιοσίων, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να λειτουργούσε παράλληλα ως αποθηκευτικός χώρος ναρκωτικών.