Τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσαν οι άνθρωποι που έτρεξαν να βοηθήσουν τον άτυχο κρεοπώλη που έχασε τη ζωή του στο Κιλκίς στην προσπάθεια του να κόψει κρέας.

Ο άνθρωπος που προσπάθησε να τον κρατήσει ξύπνιο μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να τον παραλάβει, αποκάλυψε τα τελευταία λόγια του άτυχου άνδρα.

«Ήρθε πρώτος ένας γείτονας και τον είδε ψαπλωμένο. Κάτω ήταν γεμάτο αίμα, πολύ αίμα. Τον είδα να φεύγει. Ένας τον κρατούσε στο κεφάλι και ο άλλος κρατούσε την πληγή. Είχε χάσει πολύ αίμα. Παραμιλούσε και το μόνο που άκουσα καθαρά ήταν να λέει “φεύγω”. Του φώναζα να μείνει ξύπνιος. Προσπαθούσαμε να τον κρατούσαμε στη ζωή. Το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα.»