Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ για διαρρήκτες που τραυμάτισαν αστυνομικούς στον Άγιο Δημήτριο, με μάρτυρα να περιγράφει τις σκηνές που επικράτησαν.

Ο άνδρας ανέφερε ότι ακούστηκαν σειρήνες και στη συνέχεια πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ανησυχία.

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρεια. Ακούσαμε σειρήνες και μετά ακούσαμε πέντε πυροβολισμούς. Βγήκαμε και είδαμε τις δύο μηχανές κάτω», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται, ότι η έρευνα για τον εντοπισμό των διαρρηκτών είναι σε εξέλιξη, ενώ λίγο μετά το περιστατικό βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το όχημα που χρησιμοποίησαν για να τραπούν σε φυγή.