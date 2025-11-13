Ένα νέο εταιρικό μοντέλο λειτουργίας της Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο την αναδιοργάνωση της δομής ιδιοκτησίας, θα παρουσιάσει στα μέλη του συλλόγου στις 23 Νοεμβρίου ο Φλορεντίνο Πέρεθ, σύμφωνα με την El Pais.

Το σχέδιο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής που θα επιτρέψει την είσοδο επενδυτή με μειοψηφικό ποσοστό 5%-10%, ενώ το υπόλοιπο θα παραμείνει στα χέρια των μελών. Η αποτίμηση του συλλόγου θα προκύψει από το ποσό που θα καταβάλει ο επενδυτής για το μερίδιό του, στοιχείο που θα καθορίσει και τη συνολική αξία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ίδιος ο Πέρεθ είχε εκτιμήσει την αξία του συλλόγου πάνω από 10 δισ. ευρώ, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας επενδυτής που θα κατέβαλε περίπου 1 δισ. ευρώ για το 10%, θα επιβεβαίωνε αυτήν την αποτίμηση. Η El País αναφέρει αντίστοιχες περιπτώσεις στον χώρο του αθλητισμού -όπως αυτές της Ατλέτικο Μαδρίτης, της Παρί Σεν Ζερμέν ή των Λέικερς- για να αναδείξει το μέγεθος της πιθανής συμφωνίας.

Η πρόταση προβλέπει σαφή όρια: Ο επενδυτής δεν θα μπορεί να αγοράσει επιπλέον μερίδιο στο μέλλον, ακόμη κι αν ο σύλλογος αποφασίσει να διαθέσει κι άλλα ποσοστά. Το 90%-95% θα κατανέμεται στα περίπου 100.000 μέλη σε ίσα μερίδια, με τον καθένα να μπορεί να κατέχει μόνο ένα. Επίσης, τα μερίδια θα μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο σε άλλα μέλη ή σε νέα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να διατηρηθεί το σημερινό μοντέλο διοίκησης.

Ο Πέρεθ είχε ήδη παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο του σχεδίου στην περσινή Γενική Συνέλευση, τονίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος του συλλόγου θα παραμείνει στα μέλη του κλαμπ (socios). Στην επερχόμενη συνέλευση της 23ης Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για τη μετατροπή, καθώς δεν έχει συγκληθεί Έκτακτη Συνεδρίαση, αλλά το θέμα θα ενταχθεί στην ομιλία του προέδρου.

Αν τελικά προχωρήσει η πρόταση του Πέρεθ, η διαδικασία απαιτεί:

1.Έκτακτη συνέλευση που θα εγκρίνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

2.Πλειοψηφία άνω του 50% των εγγεγραμμένων μελών με δικαίωμα ψήφου (περισσότερους από 50.000 ψήφους υπέρ).

3.Αν το δημοψήφισμα εγκριθεί, τότε ενεργοποιείται η θεσμική διαδικασία: μια μικτή επιτροπή με εκπροσώπους του CSD, της LaLiga, της RFEF και των αθλητών θα αξιολογήσει το προτεινόμενο μετοχικό κεφάλαιο, βασισμένο στην τιμή που θα πληρώσει ο επενδυτής.

4.Στη συνέχεια, θα υπάρχει προθεσμία εννέα μηνών για τη διάθεση των μετοχών.

Το σχέδιο ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για μια πιθανή μελλοντική μετατροπή της Ρεάλ Μαδρίτης σε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Sociedad Anónima Deportiva), διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο στα μέλη, όπως επιθυμεί ο Πέρεθ.