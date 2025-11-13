Μια «θεαματική» διαμαρτυρία σημειώθηκε το μεσημέρι της 13ης Νοεμβρίου στο Βερολίνο, όταν έξι ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης ανέβηκαν στην ιστορική Πύλη του Βρανδεμβούργου, αναρτώντας πανό με το μήνυμα «Ποτέ ξανά γενοκτονία – Ελευθερία για την Παλαιστίνη».

Η ομάδα έφτασε στο σημείο με ένα ενοικιαζόμενο ανυψωτικό όχημα, φορώντας γιλέκα εργασίας για να αποφύγει την προσοχή των αρχών. Μέσα σε λίγα λεπτά, τρεις από αυτούς ανέβηκαν στην κορυφή του μνημείου, ύψους 26 μέτρων, και ξεδίπλωσαν το πανό, ανάβοντας πυρσούς και φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης.

Επιχείρηση της αστυνομίας στο ιστορικό μνημείο

Η αστυνομία έφτασε σχεδόν αμέσως στο σημείο, όμως, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός της, «το καλάθι του ανυψωτικού είχε ήδη ανέβει και η επέμβαση εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη».

Οι τρεις ακτιβιστές που παρέμειναν στο έδαφος κλειδώθηκαν μέσα στο όχημα, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να σπάσουν παράθυρο για να τους συλλάβουν. Εν τω μεταξύ, μια ειδική ομάδα διάσωσης ανέβηκε στο μνημείο και κατέβασε με ασφάλεια τους διαδηλωτές σε επιχείρηση που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι έξι συνελήφθησαν για παραβίαση δημόσιου χώρου και άλλες παράνομες ενέργειες, ενώ διερευνάται αν το ανυψωτικό προκάλεσε ζημιές στο μνημείο του 18ου αιώνα.

Η Πύλη του Βρανδεμβούργου, σύμβολο της γερμανικής ενότητας, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στο επίκεντρο παρόμοιων διαμαρτυριών.

