Χιλιάδες σελίδες με αρχεία, φωτογραφίες και e-mails που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Εποπτείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ φέρνουν νέο κύμα πιέσεων για τον πρίγκιπα Άντριου.



Ανάμεσα στα έγγραφα, που ξεπερνούν τις 23.000 σελίδες, εντοπίστηκε κατάθεση της Βιρτζίνια Τζιούφρε από το 2011, στην οποία υποστηρίζει ότι ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ «ήξερε πολλά για όσα συνέβαιναν» γύρω από τον Έπσταϊν και την εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο πρίγκιπας στη γνωστή συνέντευξη του BBC το 2019, όταν είχε πει πως δεν είχε καμία γνώση ή υποψία για τη δράση του Αμερικανού χρηματιστή. «Δεν υπήρχε τίποτα που να δείχνει πως συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αν υπήρχε, θα το είχα αντιληφθεί», είχε αναφέρει τότε.

Η κατάθεση που προκαλεί αναταράξεις

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Τζιούφρε ρωτήθηκε από τον δικηγόρο Τζακ Σκαρόλα αν θεωρούσε πως ο Άντριου γνώριζε για την εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών.

Η απάντησή της ήταν σαφής:

«Ναι, πιστεύω πως ήξερε αρκετά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει, αλλά νομίζω πως έχει σημαντικές πληροφορίες».

Όπως αναφέρει η βρετανική The Mirror, η συγκεκριμένη κατάθεση είναι μέρος ενός ευρύτερου υλικού που χαρακτηρίζεται από πηγές του Κογκρέσου ως «μόνο η αρχή» — αφήνοντας να εννοηθεί πως επίκεινται ακόμα πιο αποκαλυπτικά ντοκουμέντα.

Ανησυχία στον κύκλο Τραμπ και Μάξγουελ

Παράλληλα με το όνομα του Άντριου, στα έγγραφα εμπλέκεται και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αναφορές σε e-mails δείχνουν πως ίσως είχε γνώση της δράσης του Έπσταϊν.



Πηγές στην Ουάσινγκτον αναφέρουν ότι ο στενός του κύκλος φοβάται πιθανές νέες αποκαλύψεις, ιδιαίτερα εάν η Γκισλέιν Μάξγουελ αποφασίσει να συνεργαστεί με τις αρχές.

Η Μάξγουελ, καταδικασμένη σε 20 χρόνια φυλάκιση, φέρεται να έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για «σπασμένες υποσχέσεις» σχετικά με τη μεταχείρισή της στις φυλακές του Τέξας.

Τα e-mails που φέρνουν τον Άντριου σε δύσκολη θέση

Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι μια σειρά e-mails του 2011, στα οποία εμφανίζεται επικοινωνία ανάμεσα στον Έπσταϊν, τη Μάξγουελ και τον πρίγκιπα Άντριου.

Σε μία από τις ανταλλαγές, ο Έπσταϊν απαντά ειρωνικά σε δημοσιογραφική ερώτηση, γράφοντας: «Η μόνη με την οποία δεν είχε σεξουαλική επαφή ήταν ο Έλβις». Ο Άντριου, εμφανώς αναστατωμένος, απαντά:

«Σε παρακαλώ, βεβαιώσου πως σε κάθε δήλωση ή νομικό έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι δεν έχω καμία σχέση και δεν γνωρίζω τίποτα για αυτές τις κατηγορίες. Δεν αντέχω άλλο».

Το υλικό περιλαμβάνει και αναφορές στη γνωστή φωτογραφία του Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε στο σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο — μια εικόνα που ο πρώην δούκας έχει ισχυριστεί ότι είναι αλλοιωμένη.



Ο ίδιος ο Έπσταϊν, σε επικοινωνία του με δημοσιογράφο της Mail on Sunday, παραδέχεται ότι η φωτογραφία είναι αυθεντική, υποστηρίζοντας όμως πως η Τζιούφρε «πληρώθηκε για να κατασκευάσει ιστορίες».

Η τραγική κατάληξη της Τζιούφρε και το μέλλον του Άντριου

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, που αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος, είχε περιγράψει στο βιβλίο της ότι εξαναγκάστηκε σε σεξουαλικές πράξεις με τον Άντριου όταν ήταν ακόμη ανήλικη και θύμα εμπορίας ανθρώπων από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.



Ο Άντριου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν θυμάται να έχει γνωρίσει ποτέ τη γυναίκα. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων φαίνεται πως αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο του και τη σχέση του με τον κύκλο του Έπσταϊν.

Όπως σχολιάζουν πηγές στην Ουάσινγκτον, τα στοιχεία που μένει να αποκαλυφθούν «ενδέχεται να έχουν ολέθριες συνέπειες» για αρκετές δημόσιες προσωπικότητες – με τον πρίγκιπα Άντριου να βρίσκεται, ξανά, στο επίκεντρο.