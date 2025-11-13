Ιστορία έγραψε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού καθώς πήρε τα δύο σετ που ήθελε κόντρα στη Βάσας στη Βουδαπέστη και εξασφάλισε για πρώτη φορά τη συμμετοχή στους ομίλους του Champions League.

Η τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε εκπροσωπηθεί στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στο βόλεϊ γυναικών, ήταν τη σεζόν 2000-1. Ο Παναθηναϊκός ήταν τότε αυτός που τα είχε καταφέρει και όλα αυτά τα χρόνια καμία άλλη ελληνική ομάδα δεν είχε καταφέρει κάτι τέτοιο.

Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα για να γραφτεί ιστορία, καθώς ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 3-0 στον πρώτο αγώνα, εντός έδρας, τη Βάσας και χρειαζόταν δύο σετ στη ρεβάνς για να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους. Και ακριβώς αυτό έκανε.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν δυνατά στη ρεβάνς, πήραν το πρώτο σετ με 25-18, πήραν και το δεύτερο με 25-22 και μαζί πήραν και την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League, για να γίνουν έτσι μόλις η δεύτερη ελληνική ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο, μετά τον Παναθηναϊκό.