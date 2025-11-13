Την πρόκριση για το Μουντιάλ 2026 πήρε η Γαλλία μετά τη νίκη της με 4-0 επί της Ουκρανίας ενώ η Αλβανία πήρε το τρίποντο με το 1-0 επί της Ανδόρας εκτός έδρας και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους αγώνες μπαράζ.

Οι Γάλλοι υποδέχθηκαν τους Ουκρανούς και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, στο δεύτερο όμως ήρθαν κι αυτά… Στο 55′ ο Εμπαπέ με πέναλτι έκανε το 1-0, στο 76′ ο Ολίσε έγραψε το 2-0, στο 83′ ο Εμπαπέ σκόραρε ξανά για το 3-0 και στο 88′ ο Εκιτικέ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Την ίδια ώρα, η Αγγλία, η οποία είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, καθάρισε με 2-0 τη Σερβία, με αποτέλεσμα η Αλβανία με το εκτός έδρας 1-0 επί της Ανδόρας χάρη σε γκολ του Ασλάνι στο 67ο λεπτό, να «κλειδώσει» τη 2η θέση του ομίλου και θα διεκδικήσει σε αγώνες μπαράζ την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2

Γαλλία – Ουκρανία 4-0

Βαθμολογία

Γαλλία 13

Ισλανδία 7

Ουκρανία 7

Αζερμπαϊτζάν 1

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Ουγγαρία 0-1

Ιρλανδία – Πορτογαλία 2-0

Βαθμολογία

Πορτογαλία 10

Ουγγαρία 8

Ιρλανδία 7

Αρμενία 3

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία – Εσθονία 4-1

Μολδαβία – Ιταλία 0-2

Βαθμολογία

Νορβηγία 21

Ιταλία 18

Ισραήλ 9

Εσθονία 4

Μολδαβία 1

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανδόρα – Αλβανία 0-1

Αγγλία – Σερβία 2-0

Βαθμολογία

Αγγλία 21

Αλβανία 14

Σερβία 10

Λετονία 5

Ανδόρα 1