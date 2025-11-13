Μια τεράστια ντομάτα, βάρους που ξεπερνά τα συνηθισμένα δεδομένα, εντοπίστηκε σε χωράφι στην Εύβοια, προκαλώντας εντυπωσιασμό στον καλλιεργητή της περιοχής.

Ο παραγωγός, την ώρα που περιποιούνταν τον κήπο του, αντίκρισε ανάμεσα στα φυτά μια κατακόκκινη και ζουμερή ντομάτα, με μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από το φυσιολογικό. Όπως ανέφερε, δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο στα χρόνια που καλλιεργεί.

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο, όπως αναφέρει το evianews, είναι ότι ο καρπός αναπτύχθηκε χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων, κάτι που κάνει τη ντομάτα αυτή ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς πρόκειται για προϊόν φυσικής καλλιέργειας.

Η ασυνήθιστη αυτή «ντομάτα–γίγαντας» έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον κατοίκων και περαστικών, που έσπευσαν να τη δουν από κοντά.