Σε στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/11), η Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής εντόπισε παράνομο δίκτυο υδροδότησης σε οικισμό του Κορωπίου.

Το δίκτυο ήταν συνδεδεμένο με παροχή ποτίσματος φυτών αυτοκινητόδρομου, από την οποία υδροδοτούνταν παράνομα αρκετά σπίτια μέσω πλαστικών σωλήνων και λάστιχων.

Κατά την επιχείρηση, συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος, καθώς και για ρύπανση περιβάλλοντος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν εμπλεκόμενα άτομα και περαιτέρω παράνομες συνδέσεις.