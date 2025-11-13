Στις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της οδού Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο, το οποίο έγινε στόχος διαρρηκτών το βράδυ της Πέμπτης (13/11), αναφέρθηκε ο γιος της ιδιοκτήτριας, περιγράφοντας πώς οι δράστες κατάφεραν να μπουν αλλά και την καταδίωξη που ακολούθησε.

​Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τις 8 το βράδυ.

​«Γύρω στις 8 παρά τέταρτο, γύρω στις 8 μάλλον, με πήρε τηλέφωνο ο αδελφός μου ότι του είχαν τηλεφωνήσει ότι έγινε διάρρηξη στο σπίτι εδώ, στο πατρικό. Μένω λίγο παρακάτω εγώ», σημείωσε αρχικά.

​Περιγράφοντας τον τρόπο δράσης των διαρρηκτών, είπε: «Είχαν ανέβει από την κεντρική σκάλα και έχουν ανοίξει την πόρτα της κουζίνας. Έχουν σπάσει το κάτω κομμάτι και έχουνε μπει μέσα».

​Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από γείτονα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και καταδίωξη.

​«Ξέρουμε μονάχα ότι τους κυνήγησαν οι αστυνομικοί, γιατί τους είδε κάποιος από αυτή την πολυκατοικία την ώρα που μπαίνανε. Και την ώρα που βγαίνανε, οι αστυνομικοί ήταν ήδη εδώ. Και τους κυνηγήσανε», τόνισε.

​Όπως πρόσθεσε, υπήρξε και συμπλοκή των δραστών με τους αστυνομικούς: «Έχουμε μάθει ότι χτυπήσαν τους αστυνομικούς, τις δύο μηχανές τις ρίξανε κάτω λίγο παρακάτω και ότι το αυτοκίνητο των διαρρηκτών μάλλον βρέθηκε».

​Ο γιος της ιδιοκτήτριας ανέφερε ότι η μητέρα και ο αδελφός του μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα για να κάνουν καταγγελία και να έρθει η σήμανση για αποτυπώματα, επιβεβαιώνοντας ότι η οικογένειά του είναι «πολύ ταραγμένη».

Για την εικόνα που αντίκρισαν μέσα στο σπίτι, δήλωσε: «Δεν ξέρουμε αν έχουν πάρει κάτι ακόμα. Τα βασικά είναι πάνω, δηλαδή υπολογιστές, τηλεοράσεις και τέτοια δεν τα έχουν πάρει. Τώρα, όλα τα ρούχα και όλες οι ντουλάπες είναι βγαλμένες έξω. Και τα συρτάρια».