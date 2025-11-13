Με τον Σορτς να πετυχαίνει 19 πόντους και τον Φαρίντ να ακολουθεί με 16, ο Παναθηναϊκός νίκησε -μετά την Παρί- και τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας, με 87-77, έκανε το 2×2 στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και ανέβηκε στο 7-4 μετά τις πρώτες 11 αγωνιστικές.

Με τον Σορτς να είναι ανεβασμένος ψυχολογικά μετά την πολύ καλή εμφάνισή του κόντρα στην Παρί, οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να προηγηθούν με 19-9 στο 7′, πριν αντιδράσουν οι γηπεδούχοι που κατάφεραν να πλησιάσουν στο -6 (16-22) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, πάντως, παρέμεινε ήρεμη και έκανε πάντα τις σωστές επιλογές, με τον Σορτς να παίζει μυαλωμένα, τον Φαρίντ να είναι εξαιρετικός σε επίθεση και άμυνα και τον Σλούκα να δημιουργεί και να εκτελεί. Έτσι, το «τριφύλλι» όχι μόνο παρέμεινε μπροστά αλλά ήταν και στο +14 (52-38) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο οποίο δεν είχε ούτε ένα λάθος!

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και στην τρίτη περίοδο και ανέβασε τη διαφορά στους 19 από τους (40-59) στο 23′, με τους Ισπανούς να προσπαθούν να αντιδράσουν και να βρίσκουν κάποιες λύσεις με τον Φελίς, μειώνοντας σε 50-61 στο 26′. Ο Φαρίντ, όμως, συνέχισε να σκοράρει και οι «πράσινοι» ξέφυγαν ξανά με +17 (73-56) και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο από το +14 (73-59).

Το μόνο που είχε να κάνει η ομάδα του Αταμάν ήταν να ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού και το έκανε, με τον Σορτς να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα και τον Ερνανγκόμεθ να βάζει στο 38′ το τρίποντο που έκρινε οριστικά το παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με 87-77.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 38-52, 59-73, 77-87