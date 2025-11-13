Θετικός στο ενδεχόμενο μετάδοσης των αγώνων της Premier League από την τηλεόραση της Βόρειας Κορέας φέρεται να είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, θέτοντας όμως πέντε απαράβατους όρους για να γίνει αυτό.

Το περασμένο καλοκαίρι υπήρχαν δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας συμφωνούσε στο να… μπει η Premier League, το δημοφιλέστερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου, στην τηλεόραση της χώρας του. Τελικά δεν έγινε τίποτα τότε, δεν αποκλείεται όμως να γίνει τώρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν νεότερα ρεπορτάζ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι διατεθειμένος πλέον να επιτρέψει όντως κάτι τέτοιο, αρκεί να τηρηθούν οι πέντε όροι που θέτει και οι οποίοι είναι οι εξής…

Οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται απευθείας αλλά σε μαγνητοσκόπηση και αφού πρώτα θα έχει γίνει αυστηρός έλεγχος. Η διάρκεια της κάθε μετάδοσης θα είναι 60 λεπτά και όλα τα πλάνα θα περάσουν από αυστηρό έλεγχο. Κάθε διαφημιστική πινακίδα που βρίσκεται στο γήπεδο θα καλύπτεται με βορειοκορεατικά γραφικά. Κάθε αναφορά στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ή κάθε μήνυμα υπέρ αυτής θα αφαιρείται άμεσα και δεν θα μεταδίδεται ποτέ. Δεν θα υπάρχει η παραμικρή αναφορά στους Νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Premier League, όπως δεν θα υπάρχει φυσικά και κανένα πλάνο τους, ό,τι κι αν έχουν κάνει στους αγώνες.