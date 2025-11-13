Θετικός στο ενδεχόμενο μετάδοσης των αγώνων της Premier League από την τηλεόραση της Βόρειας Κορέας φέρεται να είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, θέτοντας όμως πέντε απαράβατους όρους για να γίνει αυτό.
Το περασμένο καλοκαίρι υπήρχαν δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας συμφωνούσε στο να… μπει η Premier League, το δημοφιλέστερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου, στην τηλεόραση της χώρας του. Τελικά δεν έγινε τίποτα τότε, δεν αποκλείεται όμως να γίνει τώρα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν νεότερα ρεπορτάζ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι διατεθειμένος πλέον να επιτρέψει όντως κάτι τέτοιο, αρκεί να τηρηθούν οι πέντε όροι που θέτει και οι οποίοι είναι οι εξής…
- Οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται απευθείας αλλά σε μαγνητοσκόπηση και αφού πρώτα θα έχει γίνει αυστηρός έλεγχος.
- Η διάρκεια της κάθε μετάδοσης θα είναι 60 λεπτά και όλα τα πλάνα θα περάσουν από αυστηρό έλεγχο.
- Κάθε διαφημιστική πινακίδα που βρίσκεται στο γήπεδο θα καλύπτεται με βορειοκορεατικά γραφικά.
- Κάθε αναφορά στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ή κάθε μήνυμα υπέρ αυτής θα αφαιρείται άμεσα και δεν θα μεταδίδεται ποτέ.
- Δεν θα υπάρχει η παραμικρή αναφορά στους Νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Premier League, όπως δεν θα υπάρχει φυσικά και κανένα πλάνο τους, ό,τι κι αν έχουν κάνει στους αγώνες.
