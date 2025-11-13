Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Euroleague, έπειτα από ψηφοφορία των ομάδων-μετόχων, ο Τζόρντι Μπερτομέου είναι έτοιμος να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με ένα νέο πλάνο, όπως αναφέρει το σέρβικο Meridian Sport.

Εκ των εμπνευστών της Euroleague, της οποίας υπήρξε πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής για αρκετά χρόνια, ο Ισπανός παράγοντας αποχώρησε από το μπάσκετ το 2021 αλλά τώρα ετοιμάζει την επιστροφή του.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Meridian Sport της Σερβίας, ο Μπερτομέου έχει καταστρώσει ένα πλάνο που προβλέπει την αγορά ιστορικών ευρωπαϊκών ομάδων που δεν διανύουν τα καλύτερά τους χρόνια και θα έχουν κοινή ιδιοκτησία.

Ο Ισπανός, σε συνεργασία με επενδυτές, θέλει να δημιουργήσει ένα δίκτυο ομάδων που θα είναι υπό την ίδια σκέπη και το πρώτο βήμα θα είναι η αγορά των μετοχών τριών ομάδων με αξία κοντά στα 35 εκατ. ευρώ.

Οι χώρες στις οποίες θέλει να δραστηριοποιηθεί ο Μπερτομέου, οι χώρες δηλαδή από τις οποίες σκέφτεται να αγοράσει ομάδες, είναι οι Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία, ενώ με ενδιαφέρον κοιτάζει όλη την περιοχή των Βαλκανίων.