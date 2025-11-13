Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, έδωσε την πρώτη της συνέντευξη σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου το βράδυ της Πέμπτης 13/11.

Με φόντο την Ακρόπολη, η πρέσβης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη θερμή υποδοχή, λέγοντας ότι αισθάνεται σαν να ζει στη χώρα μας εδώ και τρεις μήνες και σαν να είναι στο σπίτι της.

Σχετικά με τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες στο Ζάππειο, τόνισε: «Καταφέραμε τόσα πολλά μέσα σε λίγες μέρες», επισημαίνοντας την προσδοκία της αμερικανικής κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Υπογράμμισε ότι «Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα λόγω του τόσο σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε, για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι η Ελλάδα να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο. Θα αναδείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να πετύχουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε θεαματικά αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα. Αυτό που καταφέραμε μέσα σε λίγες ημέρες είναι και η κατεύθυνση και η εστίαση του Προέδρου των ΗΠΑ για την περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί ευθέως με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν πολλές δυνατότητες συνεργασίας, ειδικά στους τομείς της ενέργειας και του εμπορίου. Αναφέρθηκε σε πληθώρα συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας, στον Κάθετο Διάδρομο και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, τονίζοντας τον ενθουσιασμό που υπάρχει και εκ μέρους του πρωθυπουργού. «Γιατί καταφέραμε τόσα πολλά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για Τουρκία και Κυπριακό

Αναφορικά με την πώληση F-35 στην Τουρκία, τόνισε ότι η αμερικανική νομοθεσία αυτή τη στιγμή την καθιστά αδύνατη, ενώ το μέλλον παραμένει αβέβαιο.

Σε ερώτηση για το αν η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί μέρος του αμερικανικού οράματος εκείνη αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Κύπρος έχει σήμερα μια εξαιρετική πρέσβη, την Τζούλι Ντέιβις, που φέρει διπλή διαπίστευση, ως πρέσβης και στην Ουκρανία. Κάτι πολύ σημαντικό που επετεύχθη λίγες μέρες μετά την άφιξή μου, είναι η διοργάνωση της ιστορικής διάσκεψης 3+1, με τους συμμάχους μας και τους υπουργούς ενέργειας της Κύπρου, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση. Μάλιστα, δύο υπουργοί, ο Υπουργός Εσωτερικών Μπέργκαμ και ο Υπουργός Ενέργειας Ράιτ επισκέφθηκαν και οι δύο για δεύτερη φορά την Ελλάδα. Είχαμε και τον Υφυπουργό Ενέργειας και Εμπορίου, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος να ξεκινήσει η σχέση αυτή, και να ξεκινήσει η θητεία μου στην Αθήνα, με ένα τόσο υψηλό επίπεδο αμερικανικής παρουσίας και στήριξης των σχέσεών μας με τους συμμάχους μας».

Για την σχέση της με τον πρωθυπουργό

Σχετικά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, δήλωσε: «Νομίζω ότι είχα ήδη τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου».

Η πρέσβης εξέφρασε επίσης την επιθυμία να επισκεφθεί την Ακρόπολη και ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας με χαμόγελο: «Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι; Θα του το ζητήσω».

Πιθανή διμερής συνάντηση Ελλάδας – ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε σημαντική μια ενδεχόμενη διμερή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. «Θα ήταν καταπληκτικό ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός είχε ήδη προηγούμενη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο πριν από λίγο καιρό.

Η πρέσβης υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολλά κρίσιμα θέματα που χρήζουν συζήτησης και εξέφρασε την ελπίδα να τον συνοδεύσει η ίδια κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Στενές σχέσεις με του Έλληνες της Αμερικής



Η πρέσβης εξήγησε τις στενές επαφές που έχει με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ: Είναι συναρπαστικά όλα αυτά γιατί διατηρώ στενούς δεσμούς, με την ελληνοαμερικανική διασπορά εδώ και δεκαετίες. Είναι υπέροχο που βιώνω αυτό το ταξίδι μαζί τους. Και νιώθω ότι οι φίλοι μου και οι Ελληνοαμερικανοί στην πατρίδα είναι πολύ υπερήφανοι. Είναι πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτή τη σχέση, και για την παρουσία μου εδώ για την Ελλάδα. Ξέρουν ότι θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις και για τις δύο χώρες. Αυτό με κάνει να χαμογελάω. Ζήσαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ, τις οποίες φιλοξενήσαμε μαζί. Έβλεπα λίγο πριν το βίντεο και με γεμίζει χαρά, γιατί ήταν πολύ δυνατή στιγμή».

Το μήνυμα Τραμπ προς την Μόσχα

Σε ερώτηση για την πορεία προς μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και το μήνυμα των ΗΠΑ προς τη Μόσχα, η πρέσβης δήλωσε: «Η ουσία είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος της ειρήνης. Αυτά που κατόρθωσε να επιτύχει παγκοσμίως είναι, το λιγότερο, ιστορικά. Θέλει να σταματήσει την απώλεια ζωών, τους ατέλειωτους σκοτωμούς. Είναι κάτι πολύ αποσταθεροποιητικό και δεν επηρεάζει μόνο αυτές τις δυο χώρες, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς δεν θέλει να βλέπει νέους άντρες να χάνονται, να πεθαίνουν πολεμώντας».

Όσο για το μήνυμα προς τη Μόσχα, η ίδια εξήγησε: «Οι ΗΠΑ στέλνουν το εξής μήνυμα και στην Ουκρανία και στη Μόσχα: ‘Βρείτε τα, σταματήστε τον πόλεμο και συμβιβαστείτε για την ειρήνη’. Πιέζει εξ ίσου και τις δυο χώρες, και τους δυο ηγέτες, προς τον σκοπό αυτόν. Ο κόσμος θα το υποστηρίξει».

Σχετικά με τη διαδικασία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, η πρέσβης ανέφερε ότι «αυτό που κατάφερε εκεί ο πρόεδρος Τραμπ είναι και πάλι ιστορικό, διότι επρόκειτο για μια κατάσταση πολύ ανησυχητική για όλον τον κόσμο. Οι όμηροι γύρισαν στα σπίτια τους. Κι αυτό, χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Προφανώς, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, όμως είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, για να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό και καίριο».

Όσον αφορά τον δρόμο προς μια διαρκή ειρήνη και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, η Γκιλφόιλ τόνισε: «Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ γεφύρωσε αρκετά αυτό το χάσμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και επικοινωνία. Όταν ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει σε μια περιοχή για να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος, η αιματοχυσία, η απαγωγή ομήρων, δεν το κάνει αποσπασματικά. Παραμένει συνεπής, σταθερός, προσηλωμένος στην εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο από άλλον παγκόσμιο ηγέτη. Να εμπλέκεται ενεργά για ειρήνη διαρκείας και ανοιχτό διάλογο που συνεχίζεται. Όταν συναντιόμαστε και μιλάμε μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Πιστεύω απόλυτα ότι είναι ικανός να συνεχίσει αυτήν τη διαδικασία. Ξέρει πόσο σημαντικό είναι».

Η πορεία και η επιρροή της

Σχετικά με την πορεία της, η ίδια ανέφερε ότι ξεκίνησε ως εισαγγελέας, αναλαμβάνοντας πολύπλοκες υποθέσεις, από θανατικές ποινές μέχρι συμμορίες και ναρκωτικά. Η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν φυσική, καθώς εργάστηκε στο Fox News και στο ABC, με δική της εκπομπή, και τελικά ασχολήθηκε με την πολιτική.

Όσον αφορά τους 3.000.000 ακολούθους της στα social media, εξήγησε ότι θεωρεί τα κοινωνικά δίκτυα ένα ισχυρό εργαλείο και προσδοκά να τα αξιοποιήσει για να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα.

Η απώλεια που διαμόρφωσε τη ζωή της

Σε ερώτηση για την επίδραση της απώλειας των γονιών της σε μικρή ηλικία, η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε ότι ήταν μια πολύ σκληρή εμπειρία. Η απώλεια της μητέρας της, σε τόσο μικρή ηλικία, την στιγμάτισε, ενώ η στήριξη του πατέρα της ήταν καθοριστική: «Θαυμάζω τον πατέρα μου για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον αδελφό μου κι εμένα ως μόνος γονέας. Έκανε εξαιρετική δουλειά και μου δίδαξε πολλά για τη γονεϊκότητα».

Η εμπειρία αυτή την ώθησε να ωριμάσει νωρίτερα, ενώ η μητέρα της, δασκάλα ειδικής αγωγής, ενέπνευσε την Κίμπερλι να εργαστεί με παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα, ο πατέρας της την ενθάρρυνε να σπουδάσει νομική και να παλέψει για τους στόχους της, δίνοντάς της την αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίζει προκλήσεις και να χαράσσει νέους δρόμους: «Έλεγε ότι ήμουν πολύ καλή συνήγορος και πως θα μπορούσα να βοηθήσω κόσμο στη ζωή μου».

Η πρέσβης τονίζει ότι αυτή η πορεία την οδήγησε στο δημόσιο αξίωμα που υπηρετεί σήμερα, ως η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε: «Οι φίλοι μου ενθουσιάστηκαν. Ήταν όλοι τους πολύ υπερήφανοι. Έφτιαξαν μπλουζάκια που έγραφαν ‘Ελληνο-ρικανή’.»

Αναφερόμενη στην αντίδραση των γονιών της, η Γκιλφόιλ εκτίμησε: «Νομίζω ότι με κοιτούν από ψηλά και μου λένε ‘Μπράβο, Κίμπερλι’. Ξέρω ότι θα ήταν πολύ υπερήφανοι. Δεν θα εκπλήσσονταν, για να το θέσω έτσι».

Η πιο σημαντική συμβουλή που έλαβε από τον πατέρα της αφορούσε τη δύναμη και την επιμονή: «Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου, μού είπε: “Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις”».

Μήνυμα στις γυναίκες και προσωπική ζωή

Για τις γυναίκες που θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματά της, τόνισε: «Αν μπορώ εγώ, τότε μπορούν όλες οι γυναίκες. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, δουλεύεις σκληρά, προσπαθείς, αφιερώνεις χρόνο, όλα είναι δυνατά».

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, ανέφερε ότι έχει «πολύ καλή σχέση με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ» και διατηρεί μια ισχυρή σχέση με τον Έρικ Βιλένσι, πατέρα του γιου της Ρόναν, προσθέτοντας: «Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για εμένα είναι ότι δεν εγκαταλείπω. Θα μείνω μαζί σου, θα είμαι πιστή. Θα είμαι πάντα εδώ, μπορείς να βασίζεσαι πάνω μου. Και είμαι υπερήφανη για αυτό».

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, η Γκίλφοϊλ έχει κινηθεί σε πολλούς χώρους: από την Εισαγγελία και σημαντικές δικαστικές υποθέσεις που την καθιέρωσαν στον νομικό κόσμο, έως τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, όπου έγινε γνωστή για την αναλυτική της άποψη και τη δυναμική παρουσία της. Η ενασχόλησή της με την πολιτική κορυφώθηκε όταν εντάχθηκε στην προεκλογική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ το 2018, σε ρόλο ανώτερης συμβούλου και υπεύθυνης οικονομικών.

Ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έφτασε στη χώρα με συνδυασμό εμπειρίας, επικοινωνιακής ευχέρειας και πολιτικού κεφαλαίου.