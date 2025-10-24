Ως πιθανή αυτοκτονία ή υπερβολική δόση ναρκωτικών διερευνάται ο θάνατος του Αμερικανού γκραν μάστερ στο σκάκι, Ντάνιελ Ναροντίτσκι. Ωστόσο, την υπόθεση εξακολουθεί να εξετάζει το τμήμα ανθρωποκτονιών, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι του 29χρονου σκακιστή στα νότια προάστια του Σάρλοτ, γύρω στις 7:11 μ.μ. της Κυριακής, σύμφωνα με την έκθεση περιστατικού του αστυνομικού τμήματος Σάρλοτ-Μέκλενμπουργκ, την οποία εξασφάλισε η εφημερίδα The Post.

«Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα άτομο που δεν ανταποκρινόταν, το οποίο αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό από τον γιατρό», αναφέρεται στην έκθεση.

Ο Αμερικανός γκραν μάστερ βρέθηκε αναίσθητος σε έναν καναπέ στο σπίτι του από τον ιδρυτή της σκακιστικής λέσχης του, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της λέσχης στο NBC News.

Οι Αρχές, βάσει της έκθεσης περιστατικού, χαρακτηρίζουν προς το παρόν τον θάνατο ως αιφνίδιο ή φυσικό. Ωστόσο, η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται ενεργά από τη μονάδα ανθρωποκτονιών του τμήματος.

Ο Ναροντίτσκι δεχόταν το τελευταίο διάστημα επανειλημμένες επιθέσεις από τον Ρώσο γκραν μάστερ, Βλαντιμίρ Κράμνικ, ο οποίος τον κατηγορούσε δημοσίως ότι έκλεβε.

Ο Ναροντίτσκι, παιδί-θαύμα του σκακιού που κατέκτησε τον τίτλο του γκραν μάστερ -τον υψηλότερο στο άθλημα μετά τον παγκόσμιο πρωταθλητή- σε ηλικία μόλις 18 ετών, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε απάτη. Αντιθέτως, κατηγορούσε τον 50χρονο Κράμνικ ότι προσπαθούσε εσκεμμένα να καταστρέψει τη φήμη και τη ζωή του.

Οι ισχυρισμοί του Κράμνικ -του παγκόσμιου πρωταθλητή σκακιού από το 2000 έως το 2006- επηρέασαν την ψυχική υγεία του Ναροντίτσκι, σύμφωνα με τη μητέρα του.

«Ο Ντάνιελ προσπάθησε τόσο πολύ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όλος ο κόσμος ήταν με το μέρος του Ντάνιελ. Έπαιζε όλο και περισσότερο, επειδή προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτό για το οποίο τον κατηγορούσαν», είπε η μητέρα του, Ελένα Ναροντίτσκι.

«Είναι μια τραγωδία. Ήταν ο αγαπημένος μου γιος. Ήταν μόλις 29 ετών», συνέχισε η Ελένα. «Ήταν τόσο λαμπρός, τόσο απίστευτα ευγενικός και στοργικός, στοχαστικός, δοτικός, μας ενέπνεε».

Την Τετάρτη, το διεθνές διοικητικό όργανο του αθλήματος ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων εις βάρος του Κράμνικ, για τη διάδοση αναπόδεικτων ισχυρισμών περί απάτης σε βάρος του Ναροντίτσκι.