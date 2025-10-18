Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην πολιτεία Περναμπούκο της βορειοανατολικής Βραζιλίας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η αστυνομία.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Παρασκευής όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 30 άνθρωποι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές, το λεωφορείο χτύπησε σε βράχους στην άκρη του δρόμου και στη συνέχεια ανετράπη.

At least 15 people have lost their lives in a tragic bus crash in Brazil



The horrific accident occurred overnight on the BR-423 highway between Paranatema and Saloa, in the northeastern state of Pernambuco, leaving many others seriously injured.#Brazil #Diplomattimes pic.twitter.com/X7cFdTL7Av — Diplomat Times (@diplomattimes) October 18, 2025

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, διευκρίνισε η αστυνομία. Έχει προσαχθεί σε αστυνομικό τμήμα και ανακρίνεται.

#18Oct #Brasil

Trágico accidente en Pernambuco: un autobús turístico volcó en la BR-423, dejando al menos 16 muertos y 17 heridos. El vehículo transportaba más de 30 pasajeros que regresaban de Santa Cruz do Capibaribe; las primeras hipótesis apuntan a falla en los frenos. -… pic.twitter.com/ybJUBL4DDU — Reporte Ya (@ReporteYa) October 18, 2025

«Ορισμένοι επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μου σε αυτήν τη στιγμή ανείπωτης θλίψης», δήλωσε ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.