Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσαν χθες Τετάρτη ότι η Χαμάς προτίθεται να παραδώσει στο Ισραήλ τις σορούς των ομήρων που έχουν πεθάνει, όπως είχε δεσμευτεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιπρόσωποι της Χαμάς «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία», είπε σε δημοσιογράφους μια από τις πηγές αυτές, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ώρες αφού η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε να ξαναρχίσει τον πόλεμο στον θύλακο αν δεν επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι από το παλαιστινιακό κίνημα.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ισχυρισμούς ότι η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και διαβεβαιώνουν ότι κανένας όμηρος δεν θα «αφεθεί πίσω» στη Γάζα

Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες απέτισαν φόρο τιμής καθώς κονβόι που μετέφερε δύο σορούς, υποτίθεται ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς, έφτασε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ, στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση στην επιστροφή των σορών των ομήρων στη Γάζα ήταν αναμενόμενη λόγω των δύσκολων συνθηκών στο πεδίο.

«Έχουμε ακούσει πολλούς να λένε: ‘Η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία, επειδή δεν έχουν επιστραφεί όλες οι σοροί.’ Η συμφωνία που είχαμε μαζί τους προέβλεπε ότι θα απελευθερωθούν όλοι οι ζωντανοί όμηροι, κάτι που τήρησαν», δήλωσε ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν μηχανισμό σε λειτουργία, συνεργαζόμαστε στενά με τους μεσολαβητές… για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να επιστραφούν όσο το δυνατόν περισσότερες σοροί», πρόσθεσε ο ανώτερος σύμβουλος υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας. «Συνεχίζουμε να παρέχουμε [στους μεσολαβητές] τις πληροφορίες που διαθέτουν οι Ισραηλινοί για το πού μπορεί να βρίσκονται οι σοροί και εργαζόμαστε με καλή πίστη μέχρι να εξαντληθεί ο μηχανισμός αυτός».

Ένας δεύτερος κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ, επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας, σημείωσε ότι «η Χαμάς έκανε το σωστό όταν παρέδωσε τους 20 ζωντανούς ομήρους ταυτόχρονα. Ήταν μια σημαντική στιγμή».

Ο ίδιος τόνισε ότι η ανάκτηση των σορών ήταν δυνατή μόνο αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός την προηγούμενη εβδομάδα, δεδομένου ότι η Γάζα ήταν ενεργό πεδίο μάχης.

Ο σύμβουλος υπογράμμισε ότι «η ποσότητα των ερειπίων στη Γάζα ξεπερνά ό,τι είχε μείνει μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 11/9». «Πάνω σε όλα αυτά τα ερείπια υπάρχει μεγάλος αριθμός αδιάφορων εκρηκτικών, και προφανώς από κάτω υπάρχουν πολλές σοροί».

«Θα ήταν σχεδόν αδύνατο για τη Χαμάς — ακόμη κι αν γνώριζε πού βρίσκονται και οι 28 σοροί — να κινητοποιηθεί και να τις ανακτήσει όλες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον δεύτερο σύμβουλο, «πρώτα πήραμε τρεις. Μετά τέσσερις. Μετά άλλες τέσσερις», αναφέροντας λανθασμένα στοιχεία για τον αριθμό των σορών που επέστρεψε η Χαμάς. Τη Δευτέρα παραδόθηκαν τέσσερις σοροί, μία εκ των οποίων ταυτοποιήθηκε αργότερα ως Παλαιστίνιος, ενώ την Τετάρτη επιστράφηκαν μόνο δύο και όχι τέσσερις.

«Πιθανότατα θα δημιουργήσουμε κάποιο πρόγραμμα για να ζητήσουμε από τους κατοίκους της Γάζας να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τις σορούς και θα προσφέρουμε ανταμοιβές για αυτό το είδος καλής συμπεριφοράς», αποκάλυψε ο δεύτερος σύμβουλος του Τραμπ.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ έχουν έρθει σε επαφή με την Τουρκία, η οποία είναι πρόθυμη να στείλει ειδικούς για βοήθεια στην ανάκτηση των σορών, αξιοποιώντας την εμπειρία τους από σεισμούς. Δεν είναι σαφές εάν το Ισραήλ θα δεχθεί αυτή τη βοήθεια, λόγω της κακής σχέσης μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει συγκρίνει τον ισραηλινό ηγέτη με τον Χίτλερ.

«Η αντίληψη στο Ισραήλ είναι πάντα ότι [η Χαμάς] μπορεί να κάνει περισσότερα. Αυτό που βασικά λέμε στην ισραηλινή πλευρά… είναι: ‘Δώστε μας οποιαδήποτε πληροφορία έχετε… Αν νομίζετε ότι υπάρχει κάτι που [οι μεσολαβητές ή η Χαμάς] θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να κάνουν και δεν το κάνουν, ενημερώστε μας και εμείς θα το μεταφέρουμε’», δήλωσε ο πρώτος σύμβουλος του Τραμπ.

Παρά τις δυσκολίες της διαδικασίας, ο δεύτερος σύμβουλος υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ να ανακτήσουν όλες τις υπόλοιπες σορούς των ομήρων.

Η Χαμάς κατέχει περισσότερες σορούς ομήρων απ’ όσες δηλώνει, λέει το Ισραήλ

«Δεν θα φύγουμε από εδώ μέχρι να επιστρέψουν όλοι σπίτι… Κανείς δεν θα μείνει πίσω», τόνισε.

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι η Χαμάς έχει πρόσβαση σε περισσότερες σορούς απ’ όσες ισχυρίζεται η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση, αναφέρει το Axios.

Αναφερόμενο σε δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους και έναν Αμερικανό, το μέσο μεταδίδει ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως η Χαμάς δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την ανάκτηση των σορών των νεκρών ομήρων, και ότι η συμφωνία για τη Γάζα δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο μέχρι να αλλάξει αυτό.

«Δεν βλέπουμε η Χαμάς να καταβάλλει μέγιστη προσπάθεια όσον αφορά τις σορούς», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Axios ότι η Ουάσινγκτον πιστεύει πως η Χαμάς τελικά θα επιστρέψει όλες τις σορούς, «αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να καταρρεύσει η συμφωνία», τόνισε ο αξιωματούχος.