Ένα απίστευτο και ταυτόχρονα φονικό τροχαίο σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν μηχανόβιος μπήκε σε λεωφορείο και άρχισε να δέρνει τον οδηγό, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω σε στάση.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνοικία Τσεκμεκιόι, όταν λεωφορείο της γραμμής 131T κινούμενο με χαμηλή ταχύτητα χτύπησε μια διερχόμενη μηχανή.

Τότε, ο οδηγός της μηχανής νευριασμένος μπήκε μέσα και άρχισε να χτυπάει άγρια τον οδηγό. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το λεωφορείο ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε μια γυναίκα, ενώ κατέληξε πάνω σε μια στάση λεωφορείου.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αλλά κατέληξε, ενώ συνολικά τραυματίστηκαν πέντε άτομα, όλοι εντός του λεωφορείου (ανάμεσά τους και ο οδηγός του οχήματος).

İstanbul Çekmeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı



▪️ 131T hattında sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı



▪️ Otobüs şoförünün de aralarında… pic.twitter.com/v4fKcg6EIe — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 15, 2025

Η αστυνομία συνέλαβε και τους δύο οδηγούς, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον λόγο που πήρε μπρος το λεωφορείο από τη στιγμή που είχε σταματήσει.

Η συμπλοκή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και πληροφορίες υποστηρίζουν πως είτε πάνω στον καβγά κάποιος κατά λάθος έβαλε μπροστά το λεωφορείο, είτε ότι λιποθύμησε εκείνη την ώρα ο οδηγός του λεωφορείου και πέφτοντας πάνω στο τιμόνι πάτησε το γκάζι.

Κατηγορίες αναμένεται να απαγγελθούν και στους δύο οδηγούς, ενώ κανείς από τους τραυματίες δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.