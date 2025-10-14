Σε πλήρη αιφνιδιασμό της Τουρκίας προχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς προχώρησε υπό άκρα μυστικότητα σε ανανέωση του στρατιωτικού της οπλοστασίου, αγοράζοντας δύο μοίρες ρουκετοβόλων τύπου Tamnava, σερβικής σχεδίασης, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νησί και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δημόσια κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την απόκτηση της ανεξαρτησίας. Οι μοίρες αυτές αντιστοιχούν συνολικά σε έξι εκτοξευτές και, σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η Λευκωσία προετοιμάζεται να επεκτείνει την παραγγελία με ακόμη έξι εκτοξευτές.

Το Tamnava είναι σχεδιασμένο ως κινητό σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών (MLRS). Φέρει την ονομασία του από τον ποταμό Tamnava στη Δυτική Σερβία και αναπτύχθηκε για να καλύψει τόσο τις ανάγκες των σερβικών Ενόπλων Δυνάμεων όσο και τις απαιτήσεις εξαγωγής. Το σαφές πλεονέκτημά του είναι ο αρθρωτός σχεδιασμός: μπορεί να δεχθεί διαφορετικού τύπου ρουκέτες και να προσαρμοστεί σε διάφορα οχήματα μεταφοράς, προσφέροντας ευελιξία στην επιχειρησιακή χρήση.

Στην περίπτωση της κυπριακής παραλαβής, το Tamnava βασίζεται σε πλαίσιο φορτηγού Kamaz 6560 8×8 — μια πλατφόρμα που του δίνει κινητικότητα και δυνατότητα μετακίνησης σε δρόμους και πεδία επιχειρήσεων. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο βασικούς τύπους ρουκετών: τις μικρότερες διαμετρήματος 122 χιλιοστών και τις μεγαλύτερες διαμετρήματος 267 χιλιοστών. Η εμβέλεια ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο: οι ρουκέτες των 122 χλστ. φτάνουν έως περίπου 40 χιλιόμετρα, ενώ οι 267 χλστ., ως πιο εξελιγμένη επιλογή, προσφέρουν εμβέλεια έως περίπου 70 χιλιόμετρα.

Σε ό,τι αφορά τη φόρτωση και την αποστολή βολής, κάθε εκτοξευτής Tamnava μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τον τύπο των ρουκετών: στην έκδοση με ρουκέτες 122 χλστ. φέρει δύο αρθρωτές μονάδες των 12 ρουκετών η καθεμία — δηλαδή συνολικά 24 ρουκέτες 122 χλστ. ανά εκτοξευτή. Στην έκδοση με ρουκέτες 267 χλστ., κάθε εκτοξευτής φέρει δύο μονάδες των 3 ρουκετών η καθεμία — δηλαδή συνολικά 6 ρουκέτες 267 χλστ. ανά εκτοξευτή. Αυτή η δυνατότητα αλλαγής φόρτου ανάλογα με την αποστολή δίνει στο σύστημα ευελιξία: περισσότερα βλήματα για πυκνές, σύντομες βολές με μικρότερη εμβέλεια ή λιγότερα αλλά ισχυρότερα βλήματα για βολές μεγαλύτερης εμβέλειας.

Η απόκτηση δύο μοίρων Tamnava από την Εθνική Φρουρά επί της ουσίας ενισχύει τις δυνατότητες μαζικής βολής σε μεσαίες αποστάσεις. Τα ρουκετοβόλα αυτού του τύπου προορίζονται να παρέχουν ταχεία, συγκεντρωμένη κάλυψη στόχων σε επιλεγμένες περιοχές, κυρίως σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται γρήγορη μετακίνηση μετά τη βολή και ευελιξία στη χρήση διαφορετικών τύπων πυρομαχικών. Η δε απόφαση για επέκταση της παραγγελίας υποδηλώνει ότι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θεωρεί την προσθήκη του Tamnava σημαντική για τις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας.

Η δημόσια εμφάνιση των νέων συστημάτων στην προ ημερών παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Μεγαλόνησο για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της σηματοδοτεί ότι τα οχήματα αυτά δεν είναι απλά «παραλαβές» αποθηκευμένες σε αποθήκες, αλλά εντάσσονται σε σχέδια ενεργής χρήσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού. Η ταυτόχρονη αναφορά στην πρόσφατη παραλαβή άλλων συστημάτων αεράμυνας στο νησί — συστημάτων που ήδη έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της περιφερειακής διπλωματίας — καθιστά σαφές ότι οι κινήσεις αναβάθμισης οπλικών δυνατοτήτων λαμβάνονται πλέον υπό το πρίσμα ευρύτερων στρατιωτικών και γεωπολιτικών ισορροπιών στην περιοχή.

Η παρουσία των Tamnava στην Κύπρο και η προγραμματισμένη επέκταση της παραγγελίας αναδεικνύουν μια σαφή επιλογή εξοπλιστικής ενίσχυσης με έμφαση στην κινητικότητα, την ευελιξία και την ικανότητα κάλυψης στόχων σε αποστάσεις που φτάνουν έως δεκάδες χιλιόμετρα. Η ενσωμάτωση του συστήματος στην Εθνική Φρουρά και η δημόσια παρουσίασή του αποτελούν στρατιωτικά γεγονότα με προφανή σημασία για την άμυνα της χώρας και τη μορφή της αποτροπής που επιδιώκει να διατηρήσει.