Η σύνοδος κορυφής των παγκόσμιων ηγετών στην Αίγυπτο ήταν το σόου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Πέτυχε κάτι αξιοσημείωτο», σχολιάζει ο ανταποκριτής του βρετανικού Sky News στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, και διερωτάται: «Θα διατηρήσει για πολύ, όμως, τη συγκέντρωση “χρυσόψαρου” που λένε ότι έχει πάνω στο σοβαρό αυτό θέμα;».

Όπως σημειώνει στην ανάλυσή του ο Στόουν, δύο πράγματα μπορούν να είναι αληθινά ταυτόχρονα – ένα ρητό που ταιριάζει απόλυτα στη χθεσινή μέρα. «Αυτό ήταν το σόου του Τραμπ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Ήταν μια παράσταση που οργάνωσε ο ίδιος, που πραγματοποιήθηκε για χάρη του, στην οποία παρευρέθηκαν ηγέτες που δεν είχαν άλλη επιλογή, και όλα αυτά επειδή ο ίδιος λαχταρούσε να ικανοποιήσει το εγώ του.

Αλλά η μέρα αυτή ήταν επίσης μια αναμφισβήτητη και καθοριστική γεωπολιτική επιτυχία.

Ο Τραμπ σταμάτησε τον πόλεμο, σταμάτησε τις δολοφονίες, ανάγκασε τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, απαίτησε από το Ισραήλ να απελευθερώσει τους κρατούμενους χωρίς καμία δικαστική διαδικασία, επέτρεψε την παράδοση βοήθειας στη Γάζα και δεσμεύτηκαν όλοι σε ένα είδος οδικού χάρτη για το μέλλον.

Έκανε όλα αυτά και πολλά άλλα.

Έκανε επίσης τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, την οποία ο κόσμος αγνοούσε για δεκαετίες, μια υπόθεση στην οποία οι χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής έχουν τώρα δεσμευτεί να επενδύσουν. Φαίνεται ότι κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τον Τραμπ.

Είτε τον αγαπάτε είτε τον μισείτε, αυτά είναι αξιοσημείωτα επιτεύγματα».

«Η συγκέντρωση ενός χρυσόψαρου»

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση στο Sky News, το βασικό ερώτημα τώρα είναι: θα παραμείνει σταθερός;

Ένα πρόσωπο που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο σχολίασε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τραμπ έχει «τη συγκέντρωση ενός χρυσόψαρου», γράφει ο Στόουν.

«Είναι αλήθεια ότι τείνει να έχει συγκέντρωση μικρής διάρκειας. Αν τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλει και φαίνεται ότι δεν θα βγει νικητής, γρήγορα προχωράει και κατηγορεί κάποιον άλλο. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να συμβεί αυτό; Ας το ελέγξουμε σε έξι μήνες από τώρα, αλλά η κρίση μου αυτή τη στιγμή είναι ότι θα παραμείνει σταθερός σε αυτό το θέμα για διάφορους λόγους», σημειώνει και συνεχίζει:

Πρώτον, ακριβώς λόγω του θεάματος που έχει δημιουργήσει γύρω από αυτό το θέμα. Σίγουρα δεν θα θέλει να καταρρεύσουν όλα τώρα! Έχει επενδύσει τόσο πολύ από την προσωπική του φήμη σε όλα αυτά, που ούτε ο ίδιος δεν θα ήθελε να τα εγκαταλείψει, ακόμα και όταν τα πράγματα δυσκολέψουν – κάτι που θα συμβεί.

Δεύτερον, οι Συμφωνίες του Αβραάμ. Αντιπροσώπευαν το σημαντικότερο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του κατά την πρώτη θητεία του, την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του μουσουλμανικού κόσμου. Κατά την πρώτη προεδρία του, προσπάθησε να προωθήσει τις συμφωνίες χωρίς να λύσει το παλαιστινιακό ζήτημα. Δεν πέτυχε.

Αυτή τη φορά, πήρε την απόφαση. Τώρα θέλει να τα συνδυάσει όλα σε μια μεγάλη συμφωνία. Το κάνει για την ειρήνη, αλλά και, φυσικά, για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες – για να βοηθήσει να «κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη».

Η ειρήνη –και η ευημερία– στη Μέση Ανατολή είναι καλή για την Αμερική. Είναι επίσης καλή για την Trump Inc. Αυτός και η οικογένειά του θα γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι από μια ευημερούσα Μέση Ανατολή.

Και μετά υπάρχει και το Νόμπελ Ειρήνης. Δεν το κέρδισε φέτος. Δεν θα το κέρδιζε άλλωστε – οι υποψηφιότητες έπρεπε να υποβληθούν μέχρι τον Ιανουάριο.

Αλλά του χρόνου θα μπορούσε πραγματικά να το κερδίσει, ειδικά αν λύσει και το πρόβλημα της Ουκρανίας.

«Αν μπορούσε να φέρει την ατμόσφαιρα συνύπαρξης και ενότητας στη δική του χώρα, αντί να τροφοδοτεί τη διαίρεση, θα είχε ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει», καταλήγει ο Στόουν.