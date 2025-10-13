Η υπογραφή της λεγόμενης «Διακήρυξης Τραπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία» στο Σαχμ ελ-Σέιχ κορύφωσε μια σεμνή τελετή γεμάτη συμβολισμούς, αποτελώντας το επιστέγασμα της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μετατροπή της κατάπαυσης του πυρός σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για σταθερότητα, ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο την εγκαθίδρυση μιας μακροχρόνιας και βιώσιμης ειρήνης ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη.

Το περιεχόμενο της Διακήρυξης

Η Διακήρυξη αποτελεί μέρος της ευρύτερης ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων που ο Τραπ παρουσίασε τον Σεπτέμβριο 2025, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας

"We pursue a comprehensive vision of peace, security, and shared prosperity in the region, grounded in the principles of mutual respect and shared destiny…. We commit ourselves to a future of enduring peace." pic.twitter.com/qj38wYELVM — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Η Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία – «Συμφωνία για τη Γάζα»

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσημα τη Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία, γνωστή και ως «Συμφωνία για τη Γάζα». Το έγγραφο υπογράφηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Η Διακήρυξη σκιαγραφεί ένα νέο περιφερειακό πλαίσιο για ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, με αφετηρία την κατάπαυση της βίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Διακήρυξη αναφέρει: «Εμείς, οι υπογράφοντες, χαιρετίζουμε την ιστορική δέσμευση όλων των μερών να εφαρμόσουν την Ειρηνευτική Συμφωνία Τραμπ, η οποία τερματίζει περισσότερα από δύο χρόνια ταλαιπωρίαςκαι καταστροφικών απωλειών, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την περιοχή — κεφάλαιο ελπίδας, ασφάλειας και κοινού οράματος για ειρήνη και ευημερία».

Οι ηγέτες τόνισαν την υποστήριξή τους στις πρωτοβουλίες του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και την εδραίωση μόνιμης ειρήνης στην περιοχή.

«Θα συνεργαστούμε για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας με τρόπο που να διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις ευκαιρίες για όλους τους λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών», αναφέρεται στο κείμενο.

Θεμελιώδεις Αρχές

Η Διακήρυξη υπογραμμίζει ότι: «Η διαρκής ειρήνη είναι εκείνη στην οποία Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί απολαμβάνουν ευημερία, ενώ τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους προστατεύονται, η ασφάλειά τους είναι εγγυημένη και η αξιοπρέπειά τους διαφυλάσσεται».

Επισημαίνεται ότι η πρόοδος βασίζεται στη συνεργασία και τη συνεχή επικοινωνία, και ότι η ενίσχυση δεσμών μεταξύ κρατών και λαών προωθεί τη σταθερότητα στην περιοχή και παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ιστορική και θρησκευτική σημασία της περιοχής:

«Αναγνωρίζουμε τη βαθιά ιστορική και πνευματική σημασία αυτής της γης για τις θρησκευτικές κοινότητες των οποίων οι ρίζες είναι συνυφασμένες με το έδαφός της. Ο σεβασμός αυτών των ιερών δεσμών και η προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς θα παραμείνουν πρωταρχικής σημασίας στη δέσμευσή μας για ειρηνική συνύπαρξη».

Δέσμευση κατά του Εξτρεμισμού

Η Διακήρυξη κάνει σαφή αναφορά στην ανάγκη καταπολέμησης του εξτρεμισμού και του ριζοσπαστισμού:«Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τον ριζοσπαστισμό σε όλες του τις μορφές. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει όταν η βία και ο ρατσισμός ομαλοποιούνται ή όταν οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες απειλούν τον κοινωνικό ιστό. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμέλια της διαρκούς ειρήνης».

Το κείμενο επαναλαμβάνει τη δέσμευση για διπλωματικές λύσεις:

«Δεσμευόμαστε να επιλύουμε τις μελλοντικές διαφορές μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, αντί για παρατεταμένες συγκρούσεις. Η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν νέο κύκλο πολέμων, ατελών συμφωνιών ή αποτυχημένων διαπραγματεύσεων. Οι τραγωδίες των τελευταίων δύο ετών αποτελούν υπενθύμιση ότι οι μελλοντικές γενιές αξίζουν κάτι καλύτερο από τις αποτυχίες του παρελθόντος».

Η Διακήρυξη συνεχίζει: «Επιδιώκουμε την ανοχή, την αξιοπρέπεια και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Στοχεύουμε να διαμορφώσουμε μια περιοχή όπου κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή εθνικής καταγωγής, μπορεί να επιτύχει τις προσδοκίες του για ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία. Οραματιζόμαστε μια Μέση Ανατολή βασισμένη στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και ενός κοινού πεπρωμένου».

Το έγγραφο καταλήγει: «Με αυτό το πνεύμα, χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δημιουργία ολοκληρωμένων και διαρκών ειρηνευτικών ρυθμίσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη φιλική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και διατήρηση αυτής της κληρονομιάς και για την οικοδόμηση θεσμικών βάσεων πάνω στις οποίες οι μελλοντικές γενιές θα ευδοκιμήσουν εν ειρήνη».