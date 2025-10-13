Το Ιράν, το οποίο εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας που διεξάγεται στην Αίγυπτο σήμερα, στην οποία προσκλήθηκε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί.

«Ούτε ο πρόεδρος (του Ιράν Μασούντ) Πεζεσκιάν ούτε εγώ μπορούμε να κάνουμε διάλογο με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό και συνεχίζουν να μας απειλούν και να μας επιβάλλουν κυρώσεις», τόνισε ο κ. Αραγτσί μέσω X, αναφερόμενος πρωτίστως στις ΗΠΑ.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε νωρίτερα πως ο κ. Πεζεσκιάν έλαβε επίσημη πρόσκληση από την αιγυπτιακή διπλωματία να πάει στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην οποία θα συμπροεδρεύσουν οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ ελ Σίσι.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών του Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί, ωστόσο, επισήμανε πως η Τεχεράνη υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία «για να τερματιστεί η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» και να προασπιστεί το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση.

Το Ιράν μετέτρεψε την υποστήριξη της παλαιστινιακής υπόθεσης σε πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής του μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979, όταν ανατράπηκε ο σάχης του Ιράν, που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ.

Πάνω από είκοσι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένονται στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, ούτε το Ισραήλ ούτε η Χαμάς πρόκειται να συμμετάσχουν.