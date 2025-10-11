Ένας σκύλος ονόματι Eeyore έγινε ο ήρωας, όταν οδήγησε την αστυνομία στο σημείο όπου είχε πέσει μια 86χρονη γυναίκα που τον πήγαινε βόλτα. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Φλόριντα αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνιση της ηλικιωμένης, της οποίας η διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα σώματος.

Ο σύζυγός της 86χρονης δήλωσε την εξαφάνισή της το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου, καθώς δεν είχε επιστρέψει από τη συνηθισμένη της βόλτα στη γειτονιά τους, στο Ντέστιν, στην περιοχή Panhandle της Φλόριντα.

«Πάντα παίρνει μαζί της τον σκύλο, αλλά ποτέ δεν αργεί πάνω από 10-15 λεπτά», ανέφερε ο ανήσυχος σύζυγος στη βοηθό σερίφη της κομητείας Οκαλόσα, Ντέβον Μίλερ. «Έχει περάσει σχεδόν μία ώρα. Ήδη είναι πάνω από μία ώρα».

Η Μίλερ ξεκίνησε έρευνες στη γύρω περιοχή και σύντομα εντόπισε τον Eeyore να στέκεται μόνος του στη μέση του δρόμου. Ο σκύλος έτρεξε προς το μέρος της και εκείνη του είπε: «Γεια! Πού είναι η μαμά σου;».

Ωστόσο, ο Eeyore δεν σταμάτησε εκεί, καθώς όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Guardian, οδήγησε τη Μίλερ σε ένα κοντινό σημείο, όπου βρισκόταν πεσμένη η ηλικιωμένη γυναίκα.

«Πρακτικά με έσυρε κοντά της», ανέφερε η Μίλερ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Η γυναίκα, που μεταφέρθηκε προληπτικά σε ιατρική μονάδα, δεν έκρυψε την έκπληξή της για το γεγονός ότι ο Eeyore έφερε βοήθεια — ειδικά αφού, όπως σημείωσε, δεν ήταν καν ο δικός της σκύλος.

«Ήρθε στο αυτοκίνητό σου;» ρώτησε η ηλικιωμένη τη Μίλερ. «Ω, αγάπη μου… Ω, Eeyore, είσαι τόσο καλό αγόρι. Η γιαγιά σε αγαπάει».