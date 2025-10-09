Η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μεταξύ 2012-18 ώστε «να ενημερώνεται εκ των προτέρων για κάθε μέτρο που θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντά της», σύμφωνα με μια δημοσιογραφική έρευνα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.



«Κάθε Ούγγρος πολίτης που εργαζόταν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε κάποια αξία όσον αφορά τις πληροφορίες (σ.σ. που γνώριζε) θεωρείτο στόχος στρατολόγησης και σκιαγραφούσαν το προφίλ του» εξήγησε το ουγγρικό κέντρο έρευνας Dirakt36.



Σε συνεργασία με το ουγγρικό μέσο ενημέρωσης Telex που δημοσίευσε την έρευνα, το Direkt36 εξέτασε το θέμα, μαζί με το γερμανικό Paper Trail Media και τη βελγική εφημερίδα De Tijd. Όπως υποστηρίζει, έχοντας διπλωματική κάλυψη από την επίσημη αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στις Βρυξέλλες, υποτιθέμενοι «διπλωμάτες» προσέγγισαν εργαζόμενους στην ΕΕ, ουγγρικής καταγωγής. Τους ζητούσαν να φροντίσουν ώστε να διαρρέουν ευαίσθητες πληροφορίες ή να επηρεάζουν τις εκθέσεις της Επιτροπής.



«Ξαναγράψτε αυτό, διαγράψτε εκείνο», εξήγησε ένας από αυτούς στο Direkt36. Ο στόχος ήταν «τα κείμενα να αντικατοπτρίζουν την αντίληψη που είχε για τον κόσμο η κυβέρνηση» του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.



Την εποχή εκείνη, επικεφαλής της ουγγρικής αντιπροσωπείας ήταν ο Όλιβερ Βάρχελι, ο οποίος διορίστηκε Επίτροπος το 2019.



«Ήταν σίγουρα ενήμερος για τις κατασκοπευτικές δραστηριότητες που διενεργούσε η πρεσβεία του» και «ήταν και ο ίδιος ένας από τους τελικούς αποδέκτες των πληροφοριών που συλλέγονταν», υποστηρίζει το Direkt36. Η κατασκοπευτική δράση έγινε μάλιστα «ιδιαίτερα επιθετική» την εποχή που ο Βάρχελι ήταν πρεσβευτής της Ουγγαρίας στην ΕΕ, διαβεβαιώνει το ουγγρικό κέντρο ερευνών.



Σε αντάλλαγμα, η Βουδαπέστη υποσχόταν χρήματα ή επαγγελματική εξέλιξη στους εργαζομένους ουγγρικής καταγωγής.



Το Direkt36, που δηλώνει ότι αγνοεί αν η δράση αυτή στέφθηκε από επιτυχία ή όχι, υποστηρίζει ότι περιήλθε σε γνώση των ηγετών της ΕΕ.



Το 2024 η κυβέρνηση Όρμπαν εγκαινίασε το «Σπίτι της Ουγγαρίας» στις Βρυξέλλες, ακριβώς απέναντι από το γραφείο του Βέλγου πρωθυπουργού. Αυτό το πολιτιστικό κέντρο θεωρείται «επικίνδυνο» από τις βελγικές υπηρεσίες πληφοροριών.



Ούτε η ουγγρική κυβέρνηση, ούτε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουδαπέστη απάντησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο που τους ζήτησε κάποιο σχόλιο.



Αφού επέστρεψε στην εξουσία το 2010 ο Όρμπαν συγκρούστηκε με τις ευρωπαϊκές αρχές που τον κατηγορούν ότι καταπατά το κράτος δικαίου. Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει πολλές διαδικασίες «επί παραβάσει» σε βάρος της Βουδαπέστης και πάγωσε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία που προορίζονταν για την Ουγγαρία.