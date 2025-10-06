Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ανίτα Χίπερ, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν, αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανίαχου, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Euronews, δήλωσε ότι «η Ευρώπη υπέκυψε στην παλαιστινιακή τρομοκρατία και στις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές μειονότητες» και ως απάντηση παρέθεσε τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην περιοχή.

Όπως είπε, «πρώτον, η ΕΕ είναι από τους πιο ενεργούς παράγοντες όταν πρόκειται για τη Γάζα, αλλά είναι σαφές σε όλους ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Έχουμε εντείνει τη στήριξή μας και όλες μας οι προσπάθειες στοχεύουν στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στον τερματισμό των δεινών. Δεύτερον, η ΕΕ είναι ο υπ’ αριθμόν ένα υποστηρικτής της λύσης των δύο κρατών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και γι’ αυτό παρέχουμε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Και τέλος, συνεργαζόμαστε και με τους περιφερειακούς εταίρους».

Η Εύα Χρντσιρόβα, εκπρόσωπος της Κομισιόν, από την πλευρά της αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις ιατρικής εκκένωσης από τη Γάζα προς τα κράτη μέλη, υπογραμμίζοντας πως το πρόγραμμα συνεχίζεται και πως «έχουμε καταφέρει να εκκενώσουμε πάνω από 300 Παλαιστίνιους ασθενείς προς διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εκκενώσεις γίνονται μαζί με τους συγγενείς – ειδικά για τα παιδιά, τα οποία συνοδεύονται από τους γονείς τους. Η πιο πρόσφατη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου» τόνισε.