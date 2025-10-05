Χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν το κέντρο του Τελ Αβίβ το Σάββατο το βράδυ και ζήτησαν την τήρηση της συμφωνίας για εκεχειρία και την επιστροφή όλων των ομήρων από τη Γάζα – ζωντανών και νεκρών. Οι διοργανωτές μίλησαν για περίπου 120.000 διαδηλωτές, μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις από την έναρξη του πολέμου.

Στο πλευρό τους βρέθηκε, έστω και από απόσταση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Πλατεία Ομήρων, καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να αποδεχθεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Η εικόνα που ανάρτησε δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ».

New media post from Donald J. Trump



(TS: 04 Oct 18:35 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/NTsR1ZF2Us — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί ήδη από τις 29 Σεπτεμβρίου, κατά την παρουσίαση του σχεδίου του στον Λευκό Οίκο, στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στο Ισραήλ, δηλώνοντας πως οι φωνές των πολιτών πρέπει να ακουστούν.

Στην Αίγυπτο οι διαπραγματευτές για συνομιλίες με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Με το βλέμμα στραμμένο στο Κάιρο μεταφέρεται από σήμερα η καρδιά των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα, εκεί όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι καλούνται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με στόχο τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου. Το κλίμα είναι βαρύ αλλά και γεμάτο προσδοκίες, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, άφησε για πρώτη φορά να εννοηθεί ότι η απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι νέες διπλωματικές κινήσεις ξεκίνησαν μετά την επίσημη απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει όχι μόνο την παύση των εχθροπραξιών αλλά και ένα πλαίσιο για τη διοίκηση της Γάζας την επόμενη ημέρα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να ταξιδέψουν στην Αίγυπτο «για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες». Το Κάιρο, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει και αντιπροσωπεία της Χαμάς, με αντικείμενο «τις συνθήκες και τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής όλων των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων αιχμαλώτων».

Τα αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν προηγουμένως αναφερθεί ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πραγματοποιούσαν έμμεσες συνομιλίες την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ έστειλε επίσης δύο απεσταλμένους στην Αίγυπτο το Σάββατο, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον κύριο διαπραγματευτή του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Το σχέδιο που δημοσιοποίησε ο Τραμπ

Το βράδυ του Σαββάτου ο Ντόναλντ Τραμπ με μια ανάρτησή του, ανέφερε ότι μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ έχει αποδεχθεί την «αρχική γραμμή αποχώρησης», δημοσιεύοντας και σχετικό χάρτη.

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.