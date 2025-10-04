Η αστυνομία του Λονδίνου συνέλαβε σήμερα δεκάδες υποστηρικτές μιας απαγορευμένης φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης, οι οποίοι διαδήλωσαν παρά τα αιτήματα να ματαιώσουν τη διαμαρτυρία τους μετά τη θανάσιμη επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, στην πόλη αυτή της βορειοδυτικής Αγγλίας, ενώ η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη, έναν συριακής καταγωγής Βρετανό, για τον οποίο η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι μπορεί να είχε υιοθετήσει εξτρεμιστική ισλαμιστική ιδεολογία.

Οι οργανωτές απέρριψαν αιτήματα της αστυνομίας και της κυβέρνησης να ματαιώσουν τη σημερινή διαδήλωση, η οποία είχε ανακοινωθεί πριν από την επίθεση ως διαμαρτυρία κατά της απαγόρευσης της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης Palestine Action στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε απευθύνει προηγουμένως σήμερα, μέσω του X, έκκληση για ηρεμία λέγοντας: «Καλώ όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν αυτό το σαββατοκύριακο να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν την οδύνη των βρετανών εβραίων. Είναι μια στιγμή θρήνου. Δεν είναι καιρός για να προκληθεί ένταση και περισσότερος πόνος. Είναι καιρός να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο».

Αστυνομικοί συνέλαβαν διαδηλωτές στην πλατεία Τραφάλγκαρ οι οποίοι έγραφαν συνθήματα σε πανό δηλώνοντας την υποστήριξή τους στην Palestine Action, η οποία απαγορεύθηκε τον Ιούλιο αφού μέλη της διείσδυσαν σε αεροπορική βάση και προκάλεσαν ζημιές σε στρατιωτικά αεροπλάνα.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τη διαδήλωση και χειροκροτούσαν και επευφημούσαν αυτούς που συνελήφθησαν καθώς μεταφέρονταν χωρίς να προβάλουν αντίσταση στις κλούβες από τους αστυνομικούς. «Ντροπή σας», φώναζαν στους αστυνομικούς.

Έξι άνθρωποι συνελήφθησαν σε άλλο επεισόδιο αφού ύψωσαν ένα πανώ της Palestine Action στη Γέφυρα του Ουέστμινστερ έξω από το κοινοβούλιο.