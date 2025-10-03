Δύο από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ φαίνεται ότι χτυπήθηκαν από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αναφέρουν οι βρετανικές Αρχές.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι δύο από τα θύματα της χθεσινής επίθεσης είχαν τραύματα από σφαίρες, ενώ ο δράστης δεν είχε πυροβόλο όπλο και οι μόνοι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν στο περιστατικό ήταν από τα όπλα της αστυνομίας, που σκότωσε τον τρομοκράτη αφού εκείνος επιτέθηκε με το όχημά του και με μαχαίρι σε άτομα που βρίσκονταν στη συναγωγή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ένας από τους νεκρούς στην επίθεση της Πέμπτης σε συναγωγή στο Μάντσεστερ πυροβολήθηκε από αστυνομικούς την ώρα που εκείνοι προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος ήταν άοπλος.

Δεν είχε όπλο ο δράστης, με σφαίρες της αστυνομίας χτυπήθηκαν δύο από τα θύματα

«Πιστεύεται ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ Σάμι, δεν είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο και οι μοναδικοί πυροβολισμοί που σημειώθηκαν ήταν από τον οπλισμένο αστυνομικό», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ως εκ τούτου, και υπό την επιφύλαξη περαιτέρω ιατροδικαστικής εξέτασης, ο τραυματισμός αυτός ενδέχεται, δυστυχώς, να προκλήθηκε ως μια τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της άμεσης δράσης που έπρεπε να λάβουν οι αστυνομικοί για να τερματίσουν τη βίαιη αυτή επίθεση», προστίθεται.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ένας ακόμη τραυματίας που νοσηλεύεται φέρει επίσης τραύμα από σφαίρα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Και οι δύο άνθρωποι που πιστεύεται ότι χτυπήθηκαν από αστυνομικά πυρά βρίσκονταν πίσω από τις πόρτες της συναγωγής.

«Μας ενημέρωσαν επίσης οι γιατροί ότι ένας από τους τρεις τραυματίες που δέχονται νοσηλεία έχει επίσης τραύμα από σφαίρα, ευτυχώς όχι απειλητικό για τη ζωή του. Πιστεύεται ότι και τα δύο θύματα βρίσκονταν πολύ κοντά μεταξύ τους πίσω από την πόρτα της συναγωγής, καθώς οι πιστοί προσπαθούσαν με θάρρος να εμποδίσουν τον δράστη να εισέλθει».