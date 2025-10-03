Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την Παλόμα Σεμιράνι, μια νεαρή γυναίκα στη Βρετανία, η οποία είχε διαγνωστεί με λέμφωμα μη-Hodgkin και πέθανε στα 23 της χρόνια, το 2024, αφού αρνήθηκε τη χημειοθεραπεία και επέλεξε να ακολουθήσει μια «εναλλακτική» θεραπεία με πέντε κλύσματα καφέ την ημέρα. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, η Παλόμα Σεμιράνι «επηρεάστηκε αρνητικά» από τη μητέρα της, Κέιτ Σεμιράνι, γνωστή για τις θεωρίες συνωμοσίας της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Παλόμα, που διαγνώστηκε με καρκίνο το 2023, είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς ότι η ασθένειά της ήταν «θεραπεύσιμη» και ότι με χημειοθεραπεία είχε 80% πιθανότητες ανάρρωσης. Ωστόσο, η μητέρα της, πρώην νοσοκόμα και γνωστή αρνήτρια εμβολίων, την έπεισε να ακολουθήσει τη λεγόμενη θεραπεία Gerson – μια αμφιλεγόμενη μέθοδο αποτοξίνωσης με αυστηρή vegan διατροφή, χυμούς, συμπληρώματα και συχνά κλύσματα με καφέ. Η ίδια η Κέιτ, επιζήσασα καρκίνου του μαστού, αποδίδει τη δική της ανάρρωση σε αυτήν τη μέθοδο.

Mom played ‘leading role’ in influencing daughter, 23, to refuse chemo and do frequent coffee enemas: coroner https://t.co/0ggm8oODFC pic.twitter.com/ZVHAmBuXQj — New York Post (@nypost) October 2, 2025

Η ιατροδικαστής Κάθριν Γουντ δήλωσε ότι αν η Παλόμα είχε δεχτεί στήριξη, ώστε να ακολουθήσει τη συμβατική θεραπεία, «πιθανότατα θα είχε προχωρήσει στη χημειοθεραπεία». Η Κέιτ Σεμιράνι είχε ήδη διαγραφεί από το Βρετανικό Μητρώο Νοσηλευτών το 2021, καθώς κρίθηκε ότι διαδίδει θεωρίες που «έθεταν το κοινό σε σοβαρό κίνδυνο». Παρ’ όλα αυτά, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην «αγωγή» της κόρης της, κάτι που η Γουντ χαρακτήρισε «ακατανόητο, αλλά όχι παράνομο».

Η Παλόμα, λίγο πριν από τον θάνατό της από ανακοπή που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από αθεράπευτο όγκο, είχε γράψει ότι δεν πίστευε καν ότι έπασχε από καρκίνο, χαρακτηρίζοντας τη διάγνωση «παράλογη φαντασία χωρίς αποδείξεις». Εξέφραζε επίσης φόβους ότι η χημειοθεραπεία θα την καθιστούσε στείρα.

Ο δίδυμος αδελφός της, Γκαμπριέλ Σεμιράνι, κατέθεσε ότι θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνη τη μητέρα τους για τον θάνατο της αδελφής του. «Πιστεύω ότι θυσίασε τη ζωή της Παλόμα για τις δικές της αρχές», είπε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε, ακόμη, ότι ο ίδιος και τα αδέλφια του αισθάνονταν «μη ασφαλείς» κοντά στη μητέρα τους.

Το 2024, ο Γκαμπριέλ είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να εξεταστεί η ικανότητα της Παλόμα να λαμβάνει ιατρικές αποφάσεις, ισχυριζόμενος ότι οι γονείς της την πίεζαν να αποφύγει τη χημειοθεραπεία. Στις δηλώσεις της τότε, η Παλόμα επέμενε πως η απόφασή της βασιζόταν στο «υπόβαθρο φυσικής ιατρικής» που είχε και ότι ήταν «ευχαριστημένη» με τις εναλλακτικές θεραπείες.

Η Κέιτ Σεμιράνι, στην απολογία της, υποστήριξε: «Η Παλόμα έκανε τις δικές της επιλογές, βάσει των αξιών και της έρευνάς της. Ήταν αποφασισμένη να θεραπευτεί με τους δικούς της όρους».