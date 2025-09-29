Το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το πλαίσιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και μιας βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Λεβίτ ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το σχέδιο 21 σημείων με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μιλήσει επίσης σήμερα με τους ηγέτες του Κατάρ, οι οποίοι έχουν παίξει τον ρόλο μεσολαβητή με τη Χαμάς.

«Για να φτάσουμε σε μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, αμφότερες οι πλευρές θα πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις και ίσως χρειαστεί να φύγουν από το τραπέζι λίγο απογοητευμένοι, όμως αυτός είναι ο τρόπος που τελικά θα λήξουν τη σύγκρουση» σημείωσε η ίδια.