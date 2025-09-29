Ο κόσμος της ενόργανης γυμναστικής θρηνεί την τραγική απώλεια του Naufal Takdir Al Bari, ενός αθλητή μόλις 19 ετών που θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ινδονησίας.

Ο νεαρός, του οποίου η πορεία θα τον οδηγούσε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, άφησε την τελευταία του πνοή στη Ρωσία μετά από ένα σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Ο Al Bari νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας για δώδεκα (12) ημέρες στο Νοσοκομείο GA Zakharyin στην Πένζα της Ρωσίας, όπου συμμετείχε σε προπονητικό καμπ της εθνικής του ομάδας.

Ο μοιραίος τραυματισμός συνέβη, σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, κατά την εκτέλεση ενός ιδιαίτερα δύσκολου προγράμματος στο μονόζυγο. Ο αθλητής έπεσε άτσαλα σε λάκκο με αφρώδες υλικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραύμα στον αυχένα .

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την Ομοσπονδία Γυμναστικής της Ινδονησίας (IGF), η οποία εξέδωσε ανακοίνωση υπογραμμίζοντας το μέγεθος της απώλειας:

«Ο αθλητής Naufal Takdir Al Bari εξέπνευσε στο έλεος του Αλλάχ στην Πένζα της Ρωσίας. Ο 19χρονος άφησε την τελευταία του πνοή αφού νοσηλεύτηκε στην εντατική για 12 ημέρες στο Νοσοκομείο GA Zakharyin. Ο Ναουφάλ ήταν ένας από τους ταλαντούχους γυμναστές και ο θάνατός του αποτελεί πλήγμα για τον κόσμο του αθλητισμού, ειδικά για την Ομοσπονδία Γυμναστικής της Ινδονησίας».

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας υπογράμμισε τους στόχους που είχε θέσει ο νεαρός αθλητής, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή στο 53ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής FIG 2025 και στους Αγώνες SEA 2025 στην Μπανγκόκ, πριν την προσπάθεια πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες:

«Η Ινδονησιακή Γυμναστική έχασε τον καλύτερο της χώρας. Αυτό είναι ένα βαθύ πλήγμα και θλίψη για εμάς. Είθε η οικογένεια να βρει δύναμη».