Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο Fox News σχετικά με το σχέδιο 21 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ότι η χώρα του θα επιτρέψει στους ηγέτες της Χαμάς ασφαλή διέλευση εάν τερματίσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν όλους τους ομήρους. Ακόμα, ο Νετανιάχου επανέλαβε πως απορρίπτει την Παλαιστινιακή Αρχή ως βιώσιμο κυβερνήτη της μεταπολεμικής Γάζας.

Λίγες ώρες πριν από την αυριανή συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι «αν οι ηγέτες της Χαμάς τερματίσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, θα τους αφήσουμε ελεύθερους».

«Αυτό είναι κάτι που έχω πει στο παρελθόν, αλλά πρέπει να διευθετηθεί. Όλα αυτά, νομίζω, είναι μέρος του σχεδίου. Δεν πρόκειται να το προκαταλάβω, επειδή κάνουμε αυτές τις συζητήσεις ακριβώς αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε επίσης τη μακροχρόνια αντίθεσή του στην κυβέρνηση της Γάζας – μια στάση που επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο αποκάλυψε η εφημερίδα The Times of Israel, μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη θα λάβουν αμνηστία, ενώ όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα λάβουν ασφαλή διέλευση σε τρίτες χώρες.

Η πρόταση σκιαγραφεί επίσης μια πιθανή πορεία προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, η οποία εξαρτάται από την ανασυγκρότηση της Γάζας και μια συνολική μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής.