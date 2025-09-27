Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Λωρίδα της Γάζας και προβλέπει τη δημιουργία «δρόμου» προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που εξασφάλισαν οι Times of Israel.
Το έγγραφο 21 σημείων, που μοιράστηκε από τις ΗΠΑ με ορισμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στα περιθώρια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, περιέχει επίσης άρθρα που έχουν ήδη εμφανιστεί σε διάφορες προτάσεις άλλων εμπλεκόμενων φορέων τους τελευταίους μήνες –από την απελευθέρωση όλων των ομήρων έως την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.
Η απόφαση να ενθαρρυνθούν ρητά οι Παλαιστίνιοι να παραμείνουν στη Γάζα σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης Τραμπ, δεδομένου ότι τον Φεβρουάριο ο Τραμπ είχε προκαλέσει σοκ διεθνώς μιλώντας για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γάζας και να επανατοποθετήσουν μόνιμα ολόκληρο τον πληθυσμό της (περίπου 2 εκατ. άτομα).
Η πρόταση των ΗΠΑ προβλέπει επίσης ένα πιθανό μονοπάτι για μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, μετά την ανασυγκρότηση της Γάζας και την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, κάτι που αποτελεί σημαντική απόκλιση από την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι σήμερα, η οποία απέφευγε την έκφραση στήριξης σε λύση δύο κρατών.
Το σχέδιο, που συντάχθηκε κυρίως από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και πρόκειται να προσαρμοστεί τις επόμενες ημέρες, προβλέπει επίσης όρους που έχει ζητήσει εδώ και καιρό το Ισραήλ: αφοπλισμό της Χαμάς και της Γάζας και διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος την Παρασκευή για τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας, αναφέροντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και της Χαμάς, είναι ενήμερα.
Τα 21 σημεία του σχεδίου
- Η Γάζα θα είναι αποστρατιωτικοποιημένη, αποριζοσπαστικοποιημένη, χωρίς τρομοκρατικές απειλές προς γείτονες.
- Η Γάζα θα αναπτυχθεί προς όφελος των κατοίκων της.
- Εάν υπάρξει συμφωνία, ο πόλεμος θα τερματιστεί άμεσα, με σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.
- Μέσα σε 48 ώρες από την αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν.
- Μετά την επιστροφή των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους.
- Μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συμβίωση θα τύχουν αμνηστίας, ενώ όσοι θέλουν να φύγουν, θα έχουν ασφαλή διέλευση.
- Η ανθρωπιστική βοήθεια θα αυξηθεί σε επίπεδα τουλάχιστον ίσα με αυτά της συμφωνίας του Ιανουαρίου 2025.
- Η διανομή της βοήθειας θα γίνεται από ΟΗΕ, Ερυθρό Σταυρό και διεθνείς οργανισμούς χωρίς παρέμβαση Ισραήλ ή Χαμάς.
- Η προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας θα ανατεθεί σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες υπό διεθνή εποπτεία.
- Θα δημιουργηθεί οικονομικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας με εμπειρογνώμονες.
- Θα ιδρυθεί οικονομική ζώνη με μειωμένους δασμούς και όρους πρόσβασης σε διαπραγμάτευση.
- Κανείς δεν θα αναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα -όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να επιστρέψουν.
- Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας και θα καταστραφούν στρατιωτικές υποδομές.
- Περιφερειακοί εταίροι θα παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας για τη συμμόρφωση της Χαμάς.
- Θα δημιουργηθεί προσωρινή διεθνής σταθεροποιητική δύναμη για εποπτεία της ασφάλειας και εκπαίδευση παλαιστινιακής αστυνομίας.
- Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ή προσαρτήσει τη Γάζα, η αποχώρηση θα είναι σταδιακή.
- Αν η Χαμάς αρνηθεί τη συμφωνία, τα σημεία θα εφαρμοστούν σε περιοχές χωρίς τρομοκρατία.
- Το Ισραήλ συμφωνεί να μην πλήξει το Κατάρ, αναγνωρίζεται ο ρόλος του στη διαμεσολάβηση.
- Θα θεσπιστεί διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης με διαθρησκειατικό διάλογο σε Ισραήλ και Γάζα.
- Μετά την ανοικοδόμηση της Γάζας και τις μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, μπορεί να δημιουργηθεί δρόμος προς την κρατική οντότητα των Παλαιστινίων.
- Οι ΗΠΑ θα καθιερώσουν διάλογο Ισραήλ-Παλαιστινίων για πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συμβίωσης.