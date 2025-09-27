Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Λωρίδα της Γάζας και προβλέπει τη δημιουργία «δρόμου» προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που εξασφάλισαν οι Times of Israel.

Το έγγραφο 21 σημείων, που μοιράστηκε από τις ΗΠΑ με ορισμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στα περιθώρια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, περιέχει επίσης άρθρα που έχουν ήδη εμφανιστεί σε διάφορες προτάσεις άλλων εμπλεκόμενων φορέων τους τελευταίους μήνες –από την απελευθέρωση όλων των ομήρων έως την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

Η απόφαση να ενθαρρυνθούν ρητά οι Παλαιστίνιοι να παραμείνουν στη Γάζα σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης Τραμπ, δεδομένου ότι τον Φεβρουάριο ο Τραμπ είχε προκαλέσει σοκ διεθνώς μιλώντας για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γάζας και να επανατοποθετήσουν μόνιμα ολόκληρο τον πληθυσμό της (περίπου 2 εκατ. άτομα).

Η πρόταση των ΗΠΑ προβλέπει επίσης ένα πιθανό μονοπάτι για μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, μετά την ανασυγκρότηση της Γάζας και την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, κάτι που αποτελεί σημαντική απόκλιση από την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι σήμερα, η οποία απέφευγε την έκφραση στήριξης σε λύση δύο κρατών.

Το σχέδιο, που συντάχθηκε κυρίως από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και πρόκειται να προσαρμοστεί τις επόμενες ημέρες, προβλέπει επίσης όρους που έχει ζητήσει εδώ και καιρό το Ισραήλ: αφοπλισμό της Χαμάς και της Γάζας και διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος την Παρασκευή για τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας, αναφέροντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και της Χαμάς, είναι ενήμερα.

Τα 21 σημεία του σχεδίου