Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να επιστρέψουν οι όμηροι.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παραστεί στο τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη.

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία, πως είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Γάζα, μια συμφωνία που θα φέρει τους ομήρους πίσω, που θα τελειώσει τον πόλεμο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

🚨 BREAKING: Trump says 'I think we have a deal' to release Hamas hostages, end Gaza war pic.twitter.com/wq229utflY — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Ο Τραμπ έχει κάνει αρκετές αναφορές τους τελευταίους μήνες ότι η συμφωνία είναι κοντά, αλλά καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί.

Το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα σταματήσει τον πόλεμο μέχρι να νικήσει πλήρως τη Χαμάς. Εξάλλου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ίδια ώρα περίπου με τα σχόλια Τραμπ, δήλωνε στον ΟΗΕ πως οι τρομοκράτες της Χαμάς πρέπει να παραδώσουν τα όπλα και να απελευθερώσουν τους ομήρους, εάν θέλουν να ζήσουν και να λήξει ο πόλεμος.