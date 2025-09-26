Μήνυμα στη Χαμάς και στους ομήρους έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας από το βήμα του ΟΗΕ, ενώ αποχωρούσαν δεκάδες άτομα από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Την ίδια ώρα, μαζί με επιφωνήματα αποδοκιμασίας, ακούγονταν και χειροκροτήματα.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και απέρριψε τις κατηγορίες για γενοκτονία και σκόπιμη στέρηση τροφίμων από τους κατοίκους της Γάζας, ενώ είπε, απευθυνόμενος απευθείας στη Χαμάς, πως αν δεν απελευθερώσουν τους ομήρους, το Ισραήλ θα τους κυνηγήσει.

Η προειδοποίηση του Νετανιάχου στη Χαμάς από το βήμα του ΟΗΕ

«Μιλάω απευθείας στους ομήρους: Έχουμε εγκαταστήσει μεγάφωνα στη Γάζα, ελπίζοντας πως θα ακούσουν το μήνυμά μου», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλώντας στα εβραϊκά και, στη συνέχεια, δήλωσε:

«Θαρραλέοι ήρωες, είμαι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, σας μιλώ ζωντανά από τον ΟΗΕ, δεν σας έχουμε ξεχάσει, ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας, δεν θα αναπαυθούμε μέχρι να σας φέρουμε όλους στο σπίτι»

«Τα λόγια μου μεταδίδονται ζωντανά στα κινητά στη Γάζα και λέω στα μέλη της Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα, αφήστε τους ομήρους ελεύθερους τώρα, όλους τους ομήρους. Αν το κάνετε, θα ζήσετε, αν δεν το κάνετε, θα σας κυνηγήσει το Ισραήλ», τόνισε ο Νετανιάχου.

BREAKING: UN delegates from multiple nations walk out of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's General Assembly address pic.twitter.com/G6GMwqCspN — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ισχυρίστηκε, επίσης, ότι αρκετοί ηγέτες που καταδικάζουν δημόσια τη χώρα του, «μας ευχαριστούν πίσω από κλειστές πόρτες».

Απορρίπτει τις κατηγορίες για γενοκτονία και λιμό στη Γάζα ο Νετανιάχου – «Η Χαμάς κλέβει το φαγητό»

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά πως το Ισραήλ στοχοποιεί αμάχους καθώς, όπως είπε, στην πραγματικότητα «ισχύει το αντίθετο».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στα μέτρα που παίρνει το Ισραήλ για να αποτρέψει θανάτους αμάχων, τονίζοντας πως η Γάζα είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο και πως χιλιάδες τρομοκράτες βρίσκονται κρυμμένοι σε περιοχές με αμάχους. «Δείτε τι κάνουμε σε ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς στη Γάζα, την πόλη της Γάζας, έχουμε προειδοποιήσει από πριν τους αμάχους για να φύγουν, ενώ η Χαμάς προσπαθεί να τους αποτρέψει από το να αποχωρήσουν», είπε.

Ο Νετανιάχου, επίσης, υποστήριξε πως το Ισραήλ δίνει τρόφιμα στους κατοίκους της Γάζας, ενώ κατηγορείται πως τους στερεί σκοπίμως το φαγητό. «Αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αρκετό φαγητό, αυτό συμβαίνει επειδή η Χαμάς το κλέβει», είπε ο Νετανιάχου.

Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ ο Νετανιάχου

Παράλληλα, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «την τολμηρή και αποφασιστική δράση του κατά του Ιράν». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να εξαλειφθούν».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «απέκρουσε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» για τη χώρα του.

Τι είπε για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, η οποία, όπως είπε, έγινε μετά από τις πράξεις της Χαμάς και την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, την οποία, σημείωσε ο Νετανιάχου, υποστήριξε η πλειοψηφία των Παλαιστινίων -«δεν την υποστήριξαν απλώς, χόρευαν στις οροφές και γιόρταζαν», είπε.

«Αυτή την εβδομάδα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και άλλων χωρών αναγνώρισαν άνευ όρων το παλαιστινιακό κράτος. Το έκαναν μετά τις φρικαλεότητες που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου – φρικαλεότητες που εκείνη την ημέρα επικρότησε σχεδόν το 90% του παλαιστινιακού πληθυσμού», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Όταν οι πιο άγριοι τρομοκράτες επιβραβεύουν την απόφασή σου, δεν έκανες κάτι σωστό, αλλά κάτι τραγικά λανθασμένο», είπε και έκανε λόγο για «σημάδι ντροπής», ενώ πρόσθεσε πως «πιστεύουμε σε λύση δύο κρατών, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: Οι Παλαιστίνιοι δεν πιστεύουν σε αυτό».

Το «κουίζ» Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Ο Νετανιάχου παρουσίασε χάρτες και κάρτες στη Γενική Συνέλευση και έκανε ένα «κουίζ», όπως το αποκάλεσε.

Η μία κάρτα που κρατούσε στα χέρια του έγραφε: «Ποιος φωνάζει “θάνατο στην Αμερική”;», με τις πιθανές απαντήσεις: «α) Ιράν, β) Χαμάς, γ) Χεζμπολάχ, δ) Χούθι, ε) όλα τα παραπάνω».

Ακούστηκαν φωνές στην αίθουσα και ο Νετανιάχου έβαλε ένα σημάδι στην επιλογή «ε) όλα τα παραπάνω».

Άλλη κάρτα έγραφε: «Ποιος έχει δολοφονήσει εν ψυχρώ περισσότερους Αμερικανούς και Ευρωπαίους;», με τις διαθέσιμες απαντήσεις να είναι: α) Αλ Κάιντα, β) Χαμάς, γ) Χεζμπολάχ, δ) Ιράν, ε) όλοι οι παραπάνω -και έβαλε ένα «τικ» δίπλα στην τελευταία επιλογή.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ακόμη ότι ο πρόεδρος Τραμπ «καταλαβαίνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη ότι Ισραήλ και Αμερική αντιμετωπίζουν κοινή απειλή».

Συμπλήρωσε ότι μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου πολλοί ηγέτες στήριξαν το Ισραήλ, αλλά αυτή η στήριξη έκτοτε «εξαφανίστηκε».