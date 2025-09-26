Η ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πρόκειται να μεταδοθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας. Σε ανακοίνωση, το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε:

«Στο πλαίσιο της προσπάθειας δημόσιας διπλωματίας, το γραφείο του πρωθυπουργού έδωσε εντολή σε πολιτικούς φορείς, σε συνεργασία με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), να τοποθετήσουν μεγάφωνα σε φορτηγά στην ισραηλινή πλευρά μόνο των συνόρων με τη Γάζα, με στόχο τη μετάδοση της ιστορικής ομιλίας του πρωθυπουργού Νετανιάχου σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας».

Η εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη δύο στρατιωτικές πηγές, ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή θεωρείται μορφή «ψυχολογικού πολέμου».

Δεν είναι σαφές αν η ομιλία θα μεταφραστεί στα αραβικά, ώστε να την κατανοήσει μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα.

Εικόνες με τα μεγάφωνα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

Το ισραηλινό κανάλι Channel 11 κοινοποίησε εικόνα με φορτηγό εξοπλισμένο με μεγάφωνα που ετοιμάζουν στρατιώτες και ανέφερε ότι η επιχείρηση ονομάστηκε από τον ισραηλινό στρατό «Η Κραυγή» («The Scream»), σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ.

The loudspeakers set up to broadcast Prime Minister Benjamin Netanyahu's UN speech to the residents of Gaza in just over an hour. Everyone in Gaza will hear it. #UN #Israel pic.twitter.com/ImoS10QVLH — Eretz Israel (@EretzIsrael) September 26, 2025

Σε αντίδραση στα νέα, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λάπιντ, έγραψε στο X: «Αυτό που χρειάζεται είναι να τοποθετηθούν μεγάφωνα στον ΟΗΕ, ώστε ο Νετανιάχου να ακούσει τελικά τις κραυγές των ομήρων».