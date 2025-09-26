Οι τοποθετήσεις των Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δημιούργησαν προβληματισμό και προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς το μήνυμα ήταν διττό.

Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετήθηκε την πρώτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης και δήλωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «ανταμοιβή» για τις «ωμότητες» που διαπράττει η Χαμάς.

Χωρίς καμία αναφορά στο περίφημο σχέδιο να μετατραπεί η Γάζα σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, σημείωσε ότι στηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει.

Λίγες μέρες αργότερα και πριν ανέβει στο βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παραστεί στο τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη, είπε:

«Πιστεύω πως έχουμε, ίσως, μια συμφωνία, πως είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα, μια συμφωνία που θα φέρει τους ομήρους πίσω, που θα τελειώσει τον πόλεμο».

Επίσης, πάλι πριν τοποθετηθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στον ΟΗΕ, διέρρευσαν προτάσεις από το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Τόνι Μπλερ προτάθηκε για την προεδρία ενός εποπτικού συμβουλίου, με την ονομασία «Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας». Στόχος είναι να αναλάβει ρόλο-κλειδί στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, όταν σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

«Αφήστε τους ομήρους ελεύθερους τώρα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την τοποθέτηση Τραμπ και το παρασκήνιο που προηγήθηκε, ανέβηκε την Παρασκευή στο βήμα του ΟΗΕ, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Διπλωμάτες από πάρα πολλές χώρες αποχώρησαν, ενώ η ασφάλεια απομάκρυνε Ισραηλινό πατέρα ομήρου, που εξαπέλυσε επίθεση στον Νετανιάχου, φωνάζοντας ότι θυσιάζει το παιδί του για να παραμείνει στην εξουσία.

Μιλώντας σε μια άδεια αίθουσα και χειροκροτούμενος από τη συνοδεία του, ο Νετανιάχου ξεδίπλωσε τις θέσεις του για τη Γάζα.

Παίζοντας μόνος του ένα κουίζ με «τους κοινούς εχθρούς» Ισραήλ και ΗΠΑ, δήλωσε ότι είναι δικαιολογημένος ο πόλεμος σε Γάζα, Ιράν και Λίβανο.

«Ποιος φωνάζει “θάνατο στην Αμερική”;», με τις πιθανές απαντήσεις: «α) Ιράν, β) Χαμάς, γ) Χεζμπολάχ, δ) Χούθι, ε) όλα τα παραπάνω», ανέφερε ενδεικτικά σε ένα από τα κουίζ που παρουσίασε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι η ομιλία του μεταδίδεται από μεγάφωνα στη Γάζα και σε αντίθεση με τον Τραμπ που ισχυρίστηκε ότι μια λύση είναι κοντά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έστειλε στη Χαμάς το εξής μήνυμα:

«Τα λόγια μου μεταδίδονται ζωντανά στα κινητά στη Γάζα και λέω στα μέλη της Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα, αφήστε τους ομήρους ελεύθερους τώρα, όλους τους ομήρους. Αν το κάνετε, θα ζήσετε, αν δεν το κάνετε, θα σας κυνηγήσει το Ισραήλ».