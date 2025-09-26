Με αρκετά props (βοηθητικά αντικείμενα), όπως συνηθίζει, ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μεταξύ άλλων εμφάνισε διάφορες κάρτες, ενώ καθόλη τη διάρκεια της ομιλίας του, η οποία πραγματοποιήθηκε μπροστά σε άδεια έδρανα καθώς πολλοί διπλωμάτες είχαν αποχωρήσει, φορούσε ένα αυτοκόλλητο με ένα QR Code.

Πού οδηγούσε το συγκεκριμένο QR Code; Ήταν ο σύνδεσμος σε μια ιστοσελίδα που περιείχε πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Στην ιστοσελίδα υπήρχε προειδοποίηση για πολύ σκληρές εικόνες, ενώ στην πρώτη σελίδα αναφερόταν πως πρόκειται για ντοκουμέντα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα εδώ.