Σε μια σχεδόν άδεια αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μίλησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς μόλις το όνομά του ανακοινώθηκε ως επόμενου ομιλητή δεκάδες ήταν οι διπλωμάτες χωρών που αποχώρησαν από την αίθουσα.

Την ίδια ώρα κάποιοι Ισραηλινοί διπλωμάτες, χειροκροτούσαν τον πρωθυπουργό της χώρας τους, δημιουργώντας ένα κλίμα… φοιτητικού αμφιθεάτρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως αποδεικνύει και η εικόνα από τα βίντεο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε τελικώς μπροστά σε ελάχιστους παρόντες, την ίδια ώρα όμως που η ομιλία του μεταδιδόταν από μεγάφωνα σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Απομάκρυναν πατέρα ομήρου από την αίθουσα

Το προσωπικό του ΟΗΕ απομάκρυνε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πατέρα του Μπαρ Κουπερστάιν, ομήρου της Χαμάς. Ο άνδρας ο οποίος κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο έπειτα από εγκεφαλικό που υπέστη μετά από τροχαίο ατύχημα, ενώ έχει δυσκολία και στην ομιλία.

Ο άνδρας διέκοψε δύο φορές με φωνές την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου και το προσωπικό τον οδήγησε έξω από την αίθουσα. Πολλοί από τους γονείς των ομήρων έχουν κριτικάρει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζοντας ότι προτεραιοποιεί την επιβίωση της κυβέρνησής του από τη ζωή των δικών τους.