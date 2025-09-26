Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή εξαπέλυσε άλλη μία επίθεση στο Tylenol, αυτήν τη φορά προειδοποιώντας για τη χρήση του σε μικρά παιδιά, ενώ επανέλαβε πως οι έγκυες δεν πρέπει να παίρνουν την ουσία εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι γονείς δεν θα πρέπει να δίνουν το φάρμακο στα παιδιά τους «για σχεδόν κανέναν λόγο», χωρίς όμως να προσφέρει επιστημονικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο εμβόλιο MMR -το οποίο προστατεύει από την ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά- και της ηπατίτιδας Β, δίνοντας οδηγίες για τη χορηγία των εμβολίων στα παιδιά.

«Έγκυες γυναίκες, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ TYLENOL ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ, ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ TYLENOL ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ, ΧΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ MMR ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΟΣΕΙΣ (ΟΧΙ ΣΕ ΜΙΓΜΑ!), ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΤΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ Ή ΑΡΓΟΤΕΡΑ, ΚΑΙ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ 5 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Tylenol –και η δραστική ουσία του, η ακεταμινοφαίνη (γνωστή και ως παρακεταμόλη)– είναι ασφαλές για χρήση από μικρά παιδιά για την αντιμετώπιση του πυρετού, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής. Τα παιδιά κάτω των 12 εβδομάδων δεν θα πρέπει να λαμβάνουν την ουσία εκτός εάν το συστήσει γιατρός.

Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους συνδέεται με τον αυτισμό στα παιδιά τους. Και στη χώρα μας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση από γνωστές μελέτες.