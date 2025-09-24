Στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ που συσχέτισε τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη με τον αυτισμό, αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους με αυτισμό. «Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε ανακοίνωση που διαβεβαιώνει ότι δεν συνιστάται η αποφυγή της παρακεταμόλης. Πάντα συμβουλεύεστε τον γιατρό σας».

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν δίνει ιατρικές συμβουλές, καθώς «δεν είμαι γιατρός, είμαι υπουργός Υγείας».

Για το μεταναστευτικό

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι η Ευρώπη έχει κάνει λάθος και ότι οι δηλώσεις Τραμπ για τα σύνορα ήταν σωστές.

«Η Ευρώπη έκανε τεράστιο λάθος με την αριστερίστικη λογική δεκαετιών. Τα σύνορα είναι σύνορα. Τελεία και παύλα», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολούθησε αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επέκταση του τείχους στον Έβρο, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις διεθνώς.

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σχολιάζοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημείωσε ότι είτε γίνει είτε όχι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, η αντιπολίτευση θα ασκεί κριτική.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αλλά υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση ασκεί κριτική ανεξάρτητα από την έκβαση. «Είτε γίνει η συνάντηση, είτε δεν γίνει, η αντιπολίτευση θα μας κατηγορήσει», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι αν η Τουρκία ακύρωσε για λόγους τακτικής, αυτό δείχνει πως «ο Μητσοτάκης δεν είναι βολικός στην Τουρκία».

Για τη δίκη του δυστυχήματος των Τεμπών

Αναφορικά με την 10η ημέρα απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη, τόνισε ότι σέβεται τον πόνο του, αλλά καταγγέλλει πολιτική εκμετάλλευση του θέματος από κάποια κόμματα. «Δεν μπαίνω σε αντιδικία με τον πατέρα. Έχει τον πόνο του και τον σέβομαι».

Ωστόσο, επισήμανε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ γονέων για την εκκίνηση της δίκης: «Ορισμένοι θέλουν να ξεκινήσει άμεσα, άλλοι θεωρούν ότι έγινε βιαστικά». Ο ίδιος κατηγόρησε τα κόμματα ότι εκμεταλλεύονται την υπόθεση για πολιτικό όφελος: «Δεν το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά για να πλήξουν τον Μητσοτάκη».

Για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, τόνισε ότι περιλαμβάνει διατάξεις για φυσικοθεραπευτές, φαρμακοποιούς και γιατρούς, προβλέψεις για την επιτάχυνση προσλήψεων στο ΕΣΥ, μέτρα για τον έλεγχο του clawback, καθώς και ρυθμίσεις για τη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων.

Για τη φαρμακευτική δαπάνη, ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα «έχει βελτιώσει την κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια», ενώ εξήγησε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις και σε ζητήματα που αφορούν τον ΟΓΑ και τα γενόσημα. Σχετικά με πιθανές αντιδράσεις, υπογράμμισε πως «δεν προβλέπει ιδιαίτερη πολιτική σύγκρουση, καθώς λύνει διαχρονικά αιτήματα».

Για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1974, σημειώνοντας πως «η παράταξη από την κατασκευή της χωρά διαφορετικές πολιτικές προσωπικότητες, από τον Γεωργιάδη και τον Πιερρακάκη έως τον Βορίδη και τη Μενδώνη».

Όπως υπογράμμισε, «δεν υπάρχει λόγος για φασαρία» σχετικά με την ένταξη νέων στελεχών, όπως ο Ανδρέας Λοβέρδος.