Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέδεσε την παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με τον αυτισμό.

Ειδικοί αναφέρουν πως η σύνδεση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, χαρακτηρίζοντάς την αυθαίρετη και αβάσιμη, ενώ διεθνείς οργανισμοί διαψεύδουν τον ισχυρισμό με ανακοινώσεις τους.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στη χρήση της παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με τη μικρότερη δυνατή συχνότητα.

ΠΟΥ: «Ασυνεπή τα στοιχεία» για πιθανή σύνδεση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με αυτισμό

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι τα στοιχεία που αφορούν πιθανή σύνδεση της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη με τον αυτισμό παραμένουν ασυνεπή, ενώ τόνισε ότι δεν θα πρέπει να αμφισβητείται η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές.

«Τα στοιχεία παραμένουν ασυνεπή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Ταρίκ Γιασάρεβιτς, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, όταν ρωτήθηκε για πιθανή σύνδεση της χρήσης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως είπα, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που η επιστήμη έχει αποδείξει και δεν θα έπρεπε πραγματικά να τίθεται υπό αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις ειδικών για τη σύνδεση του Tylenol με τον αυτισμό

Παράλληλα, ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την Εταιρεία Μητρικής-Εμβρυϊκής Ιατρικής (SMFM) έως το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG), οι γιατροί τονίζουν πως η χρήση παρακεταμόλης (αναφερόμενη και ως ακεταμινοφαίνη) κατά την εγκυμοσύνη είναι ασφαλής, μετά την τοποθέτηση του Τραμπ ότι οι γυναίκες που «δεν μπορούν να αντέξουν τον πόνο» χωρίς το φάρμακο, θα πρέπει να περιορίσουν τη λήψη του.

«Οι ισχυρισμοί ότι η χρήση ακεταμινοφαίνης στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό δεν είναι μόνο εξαιρετικά ανησυχητικοί για τους γιατρούς, αλλά και ανεύθυνοι, δεδομένου του επιβλαβούς και παραπλανητικού μηνύματος που στέλνουν σε εγκύους, πολλές από τις οποίες χρειάζονται αυτό το χρήσιμο φάρμακο», ανέφερε ο πρόεδρος του ACOG, Στίβεν Φλάισμαν, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι δηλώσεις του Τραμπ καταδικάστηκαν ευρέως από ειδικούς και ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως.

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή MHRA ανέφερε τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό, συνεχίζοντας να τη συστήνει για ανακούφιση πόνου. Την ίδια θέση επανέλαβε την Τρίτη και η Αυστραλιανή Υπηρεσία Θεραπευτικών Προϊόντων (TGA).

Σε ανακοίνωση της SMFM τονίζεται: «Μια διεξοδική ανασκόπηση των υπαρχουσών μελετών που υποδηλώνουν πιθανή σύνδεση ανάμεσα στη χρήση ακεταμινοφαίνης στην εγκυμοσύνη και αυξημένο κίνδυνο αυτισμού ή ΔΕΠΥ (Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) στα παιδιά, δεν έχει τεκμηριώσει αιτιώδη σχέση».

Η ίδια η εταιρεία Tylenol ανάρτησε στο Instagram βίντεο στο οποίο αναφέρει: «Κατανοούμε ότι μπορεί να έχετε ερωτήματα για τις αντικρουόμενες πληροφορίες που εμφανίστηκαν στα ΜΜΕ. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι αξιόπιστα και ανεξάρτητα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σύνδεση μεταξύ της λήψης ακεταμινοφαίνης και του αυτισμού. Οι ιατρικοί και δημόσιοι οργανισμοί συμφωνούν».

Ιατροί μοιράστηκαν επίσης στα social media το ίδιο μήνυμα. «Αν είστε έγκυος και αναρωτιέστε αν το Tylenol είναι ασφαλές, θέλω να ξέρετε ότι η καλύτερη διαθέσιμη επιστήμη δεν δείχνει συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση του και τον αυξημένο κίνδυνο αυτισμού», δήλωσε η παιδίατρος Έντιθ Μπράτσο-Σάντσες σε βίντεο στο Facebook.

Η δρ Μονίκ Μπόθα, αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ, σημείωσε ότι είναι «εξαιρετικά βέβαιη» πως δεν υπάρχει σχέση. «Πολλές μελέτες έχουν απορρίψει αυτή τη σύνδεση, με σημαντικότερη μια σουηδική έρευνα σε 2,4 εκατομμύρια γεννήσεις, που δημοσιεύθηκε το 2024 και αξιοποίησε δεδομένα από αδέλφια. Δεν βρήκε καμία σχέση ανάμεσα στην έκθεση σε παρακεταμόλη στη μήτρα και μετέπειτα αυτισμό, ΔΕΠΥ ή νοητική υστέρηση. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σχέση», τόνισε.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), Μάρτι Μακάρι, ανακοίνωσε επίσης την έγκριση του φαρμάκου leucovorin (φολινικό οξύ), που χρησιμοποιείται σε καρκινοπαθείς και ασθενείς με αναιμία, για τη θεραπεία παιδιών με αυτισμό, μόνο με ιατρική συνταγή.

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία αντέδρασε, σημειώνοντας: «Το leucovorin δεν είναι εγκεκριμένη θεραπεία για τον αυτισμό. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια έρευνας για να γνωρίζουμε αν είναι κατάλληλο για τα άτομα με αυτισμό». Πρόσθεσε: «Ο αυτισμός είναι μια σύνθετη διαταραχή και είναι λανθασμένο να υπονοείται ότι μερικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει αιτιότητα. Υπάρχει ισχυρή βάση στοιχείων που δείχνει ότι η ακεταμινοφαίνη, όταν λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι ασφαλής στην εγκυμοσύνη. Κάθε απόφαση θεραπείας πρέπει να λαμβάνεται από τον γιατρό και τον ασθενή».