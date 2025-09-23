Μια γυναίκα από το Οχάιο παρήγγειλε το αγαπημένο ρόφημα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ στα Starbucks το βράδυ της Κυριακής και ξαφνιάστηκε όταν βρήκε ένα μήνυμα μίσους γραμμένο στο ποτήρι.

Η Autumn Perkins, η οποία ζει στο Οχάιο, επισκέφθηκε ένα κατάστημα Starbucks, για να παραγγείλει το mint majesty με δύο μέλια. Όταν παρέλαβε το ρόφημά της, σοκαρίστηκε καθώς είδε ότι ένας υπάλληλος είχε γράψει «το αγαπημένο ποτό των ρατσιστών» στο πλάι του ποτηριού.

The girl at Starbucks thought she was cute. I don’t even support Starbucks bc of everything they stand for starting with… Posted by Autumn Perkins on Sunday, September 21, 2025

«Είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν αυτές τις ανοησίες», δήλωσε η Perkins στο Fox News Digital.

Αφού μίλησε με τον διευθυντή, η Perkins έμαθε ότι ο υπάλληλος παραδέχτηκε ότι έγραψε το μισαλλόδοξο μήνυμα και στη συνέχεια απολύθηκε.

«Συμφωνώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να απολύονται αν κάνουν κάτι τέτοιο», είπε η Perkins, προσθέτοντας ότι «οι πράξεις έχουν συνέπειες».

«Νιώθω ότι ο Τσάρλι υπερασπιζόταν τον σεβασμό. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», συνέχισε. «Δεν μπορούμε να επικοινωνούμε και να εξελισσόμαστε αν δεν σεβόμαστε ο ένας τον άλλον».

Εκπρόσωπος των Starbucks έκανε την παρακάτω δήλωση στο Fox News Digital: «Το να γράφεις κάτι τέτοιο σε ένα ποτήρι είναι απαράδεκτο και έχουμε σαφείς πολιτικές που απαγορεύουν τα αρνητικά μηνύματα, προκειμένου να διατηρούμε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Αυτό το κατάστημα Starbucks λειτουργεί με άδεια της Kroger. Γνωρίζουμε ότι ο υπάλληλος αυτός απολύθηκε από την Kroger».

Η Kroger επιβεβαίωσε την απόλυση σε ένα email που έστειλε τη Δευτέρα στο Fox News Digital. «Αυτή η συμπεριφορά δεν αντανακλά τις αξίες της Kroger», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Σημειώνεται πως ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, μορφή της αμερικανικής δεξιάς, υπερασπιζόταν στα εκατομμύρια ακολούθων του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και με δημόσιες εμφανίσεις και ομιλίες του σε αμερικανικά πανεπιστήμια τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική του, διαδίδοντας τις εθνικιστικές, χριστιανικές και παραδοσιοκρατικές ιδέες του, ιδίως για την οικογένεια.

Ο Κερκ δολοφονήθηκε με μια σφαίρα που τον πέτυχε στον λαιμό, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστημιούπολη στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά). Αρκετές ημέρες αργότερα τα κίνητρα του Τάιλερ Ρόμπινσον, του 22χρονου ο οποίος συνελήφθη για τον φόνο, δεν είναι ακόμη σαφή.