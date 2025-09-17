Η Λετονία παρέδωσε στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μια νέα παρτίδα τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) 6×6, ενισχύοντας την υποστήριξη της χώρας στον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Άμυνας στη Ρίγα.

Δεν διευκρινίστηκε ο αριθμός τους.

Η λετονική κυβέρνηση είχε κάνει ήδη γνωστή την πρόθεσή της να παραδώσει 42 τέτοια οχήματα στον ουκρανικό στρατό εντός 2025. Παράγονται σε εργοστάσιο της φινλανδικής αμυντικής βιομηχανίας Patria στη βαλτική χώρα, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO.

Δεκαπέντε από τα οχήματα παραδόθηκαν από τη λετονή πρωθυπουργό Έβικα Σίλινια όταν επισκέφθηκε το Κίεβο τον Ιούλιο.

Η Λετονία, πάλαι ποτέ σοβιετική δημοκρατία, που γειτονεύει με τη Ρωσία και τη σύμμαχή της Λευκορωσία, συγκαταλέγεται στους πιο αποφασισμένους υποστηρικτές της Ουκρανίας.